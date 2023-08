Arde UFC: Justin Gaethje insultó nuevamente a Conor McGregor

Conor McGregor regresó con todo luego de la gran victoria de Justin Gaethje, quien se coronó como campeón de BMF en UFC 291. Cabe resaltar que, en el evento principal, el estadounidense salió victorioso tras un nocaut contra Dustin Poirier en el segundo asalto. Inmediatamente después del triunfo, el excampeón irlandés de Peso Ligero y Pluma de UFC, lo desafió a una pelea, asegurando que lo derrotaría en una sola ronda.

Ante eso, durante una conferencia de prensa que tuvo lugar después de la pelea, Gaethje respondió con calma y restó importancia a los comentarios de McGregor, manteniéndose neutral y expresando poco interés en el asunto hasta que "The Notorious" esté listo para volver al octágono. Por otra parte, en diálogo con TMZ Sports, el actual campeón de BMF aclaró: "¿Quién sabe? Por supuesto, me gusta pelear, eso suena emocionante, pero UFC es el jefe aquí, así que quién sabe".

"Incluso si escuché que él podría querer hacerlo, hasta que alguien firme el contrato, nada de eso importa. Las palabras son solo palabras. Si alguna vez obtuviera un contrato, sería una conversación divertida que tendría con mi familia y mis entrenadores. Hay una razón por la que me ha rechazado seis veces. Cómo pierdes para mí no es cómo puedes perder y seguir siendo Conor McGregor", agregó el estadounidense.

Más palabras de Justin Gaethje para Conor Mcgregor

Luego, Justin agregó: "Eso es un gran riesgo para él y siempre está diciendo algo, tratando de quitarles la luz a las personas que pelean en la jaula. Lo que sea. Sé que es entretenimiento, pero realmente no quiero comprarlo y jugar ese juego. De hecho, he estado en este escenario antes. Cuando iba a pelear contra Khabib Nurmagomedov, Conor nuevamente estaba cantando y diciendo algo. Esta no es la primera vez que intenta entrometerse. Pero siempre lucha contra las personas que pierden contra mí por alguna razón. Amigo, ¿quién sabe? Ni siquiera lo sé".

Es necesario resaltar que actualmente McGregor se encuentra como entrenador en The Ultimate Fighter 31 (TUF) junto a Michael Chandler. Según la tradición de la serie de telerrealidad, se espera que los entrenadores se enfrenten después que termine la temporada. No obstante, Conor aún no ha vuelto a someterse a las pruebas de la USADA desde su retiro en 2022, debido a una fractura en su pierna sufrida contra Poirier en julio de 2021. Será necesario que pase seis meses de pruebas antes de poder regresar oficialmente, salvo excepciones.