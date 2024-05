En la cuenta regresiva para la realización del paro nacional convocado por la CGT para este jueves 9 de mayo, en San Juan el Sindicato de Docentes Privados (Sadop) anunció que se sumará a la medida de fuerza. De esta manera ya son cuatro los gremios de educadores que se plegaron a este paro.

En contacto con este DIARIO HUARPE, Ana Carrizo, secretaria general de Sadop confirmó que el gremio que ella lidera se sumará al paro. La dirigente explicó que a nivel nacional Sadop se adhirió a la convocatoria de CGT y agregó que en San Juan también se dispuso sumarse a la medida de fuerza.

Publicidad

"Hemos convocado al paro a todas las y los docentes privados, por lo que esto implica que no habría clases en colegios de gestión privada de la provincia", aseguró la dirigente que agregó que el gremio se suma al paro bajo la consigna 'La Patria no se vende' que encierra una queja contra la administración del presidente Javier Milei.

Este es el cuarto gremio docente que anuncia que se sumará al paro nacional. Los anteriores fueron Adicus, de docentes universitarios, Amet de docentes de enseñanza técnica y UDA de profesores de nivel secundario.

El único gremio que aún no define su postura ante el paro es la Unión Docentes Agremiados Provinciales (UDAP) que agrupa a la mayor cantidad de afiliados docentes, principalmente, maestros de primaria.

Desde UDAP, la secretaria general, Patricia Quiroga, aseguró a este diario que la adhesión al paro se definirá este miércoles. La dirigente agregó que ya realizaron una encuesta entre los afiliados y en las próximas horas procesarán los datos y definirán si paran o no en función de lo que decida la mayor parte de los trabajadores.

Publicidad

Descuento del día

La ministra de Educación, Silvia Fuentes, formuló declaraciones radiales en las que aseguró que están analizando se descontará el día de paro, aunque reconoció que como ese día también habrá paro de colectivos, será difícil diferenciar a los que no fueron a la escuela porque están haciendo paro de los que no trabajaron porque no tuvieron colectivo para llegar a la escuela.

Lo que sí está definido es que no se contará la inasistencia de los alumnos que no puedan ir por falta de colectivos, algo similar pasaría con los trabajadores a los que se les compruebe que habitualmente van a trabajar en colectivo y este jueves no podrán movilizarse.