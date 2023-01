Se veía venir, pero la confirmación se festeja como otro logro: Argentina, 1985 fue nominada a mejor película internacional en los Premios Oscar. El film de Santiago Mitre protagonizado por Ricardo Darín y Peter Lanzani competirá con cuatro películas todas europeas.

La película argentina viene cosechando premios y aplausos en todo el mundo y ahora ilusiona con ser la tercera producción argentina en traerse una estatuilla de Hollywood. Las anteriores ganadoras fueron La historia oficial y El secreto de sus ojos. Además, vuelve a posicionar una película nacional en los premios más importantes del cine, después de 7 años de que no hubiera nominados.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

La Academia de Hollywood presentó los candidatos este martes y en la misma categoría que Argentina, 1985 están All quiet in the western front, de Alemania; Close, de Bélgica; EO, de Polonia, y The quiet girl, de Irlanda. Todas las competidoras fueron elegidas luego de la selección de 250 miembros especialistas del comité.

La película se estrenó a finales de septiembre de 2022 y antes de ver la luz ya había ganado el Premio del Público del Festival San Sebastián en su 70º edición. En los premios Coral cosechó estatuillas por mejor actuación masculina para Darín, dirección artística para Micaela Saiegh y mejor guion para Mariano Linás y Santiago Mitre.

Luego de esto también fue galardonada en el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano, Mitre recibió el Premio Signis y cosechó el Premio a los Derechos Humanos Alicia Olivera 2022. El logro que dejó claro que era la favorita para estos Oscars fue cuando el 10 de enero se llevó la estatuilla a mejor película extranjera en los Globos de Oro.

La ceremonia será el próximo 12 de marzo, será en el clásico Dolby Theatre de Los Ángeles y, como siempre, tendrá los ojos del mundo cinéfilo y no tanto encima.