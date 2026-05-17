En La Paternal, el anfitrión Argentinos Juniors recibirá este domingo a Belgrano de Córdoba en el marco de la segunda semifinal del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol.

El partido tendrá lugar en el estadio Diego Armando Maradona desde las 17hs. de este domingo 17 de mayo y contará con el arbitraje de Nazareno Arasa mientras que Lucas Novelli estará a cargo del VAR. Además, el encuentro contará con la cobertura en vivo de la Agencia Noticias Argentinas y la transmisión televisiva de TNT Sports y ESPN Premium.

El equipo de Nicolás Diez viene de ganarle 1-0 a Huracán, el pasado martes en condición de local, en los cuartos de final. Tras un partido friccionado en el que no se sacaron ventajas, el ´Bicho´ se adelantó en el marcador a los 5 minutos del tiempo extra con el gol de Tomás Molina y se metió entre los cuatro mejores de este campeonato.

Argentinos Juniors clasificó a estas eliminatorias tras haber finalizado tercero en la Zona B con 29 puntos, cinco menos que el líder Independiente Rivadavia que quedó eliminado prematuramente ante Unión en octavos de final.

En este encuentro ante Huracán, el mediocampista Hernán López Muñoz fue reemplazado en el inicio del complemento por el chileno Iván Morales, debido a una molestia física. Por ello, la presencia del formado en River es una incógnita y su lugar lo podría ocupar Lautaro Giaccone.

Por su parte, el equipo de Ricardo Zielinski viene de vencer 2-0 al "Tatengue", el pasado martes en el estadio Gigante de Alberdi, en el marco de los cuartos de final de este certamen. Luego de un primer tiempo en el que fue superior con varias oportunidades de peligro, Belgrano abrió el marcador a los 20 minutos del complemento con el gol de Adrián Sánchez mientras que Ramiro Hernándes liquidó el partido a los 51 minutos.

Belgrano clasificó a estos playoffs tras haber finalizado quinto en la Zona B con 26 puntos, tres menos que Argentinos Juniors, su próximo rival y con el cual empató 0-0 en febrero por la Fecha 3 de este campeonato.

Para este encuentro ante el “Bicho”, el entrenador Zielinski planea un solo cambio y es el retorno del delantero Lucas Passerini, ausente ante Unión por su expulsión ante Talleres de Córdoba, en lugar de Nicolás Fernández.

Con la resolución de este partido, que logre vencer, deberá jugar la final ante River Plate el próximo domingo 24 de mayo.

Probables formaciones

Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Román Riquelme, Sebastián Prieto; Alan Lescano, Federico Fattori, Nicolás Oroz; Hernán López Muñoz, Facundo Jainikoski y Tomás Molina. DT: Nicolás Diez.

Belgrano de Córdoba: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López, Adrián Spörle; Santiago Longo, Adrián Sánchez, Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán, Francisco González Metilli; Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski.

