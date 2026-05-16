Desde el Ministerio de Desarrollo Humano y la Dirección de Asociativismo, se realizará una capacitación técnica sobre cooperativas para contadores públicos. Las clases se desarrollarán los días jueves 21 y viernes 22 de mayo, de 15hs. a 17 hs. Esta instancia de formación se dictará para profesionales matriculados en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de San Juan (CPCESJ), para que puedan profundizar diferentes aspectos técnicos que responden a la actividad contable y de auditoría de las cooperativas.

Esta es una iniciativa compartida entre la Dirección de Asociativismo -de la que dependen la conformación, desarrollo y seguimiento del accionar de Cooperativas y Mutuales- y dicha entidad que aúna a profesionales contadores, licenciados en economía y en administración de empresas.

El contenido de la capacitación estará vinculado en la Ley de Cooperativas y en las nuevas resoluciones emitidas por el INAES (Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social).

El equipo técnico de la Dirección de Asociativismo, integrado por los contadores Carla Elizondo y Rolando Hernández; y Julio Bastias (Magister en Administración Estratégica de Negocios) expondrá sobre el marco normativo de cooperativas de San Juan.

Además, se abordarán principales aspectos contables e impositivos que deben aplicar, las observaciones más frecuentes, el detalle de la documentación obligatoria y plazos que deben presentar en el sistema TAD (Trámites a distancia).

Mientras que los integrantes del área técnica del CPCESJ, los contadores públicos Jorge Rodríguez, Hernán Suizer, Gabriel Lobos, Nancy Fuentes y Marisa Arce, compartirán las normativas vigentes acordadas por la FACPCE.

Entre ellas, figuran la resolución técnica 54 y las novedades NUA resolución técnica 37 modificada, por la RT 53, que entre otras cuestiones plantea informe de auditoría de estados contables con fines generales, certificación del balance de sumas y saldos; y otras observaciones frecuentes.

La modalidad de la charla es presencial y se requiere inscripción previa. Para mayor información y detalle, consultar al Ministerio de Desarrollo Humano.