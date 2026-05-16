Ante los inconvenientes del intenso frío previsto para este domingo 17 de mayo, “La Caravana del Mundial” fue suspendida y reiniciará su actividad el próximo domingo 24 a la hora estipulada, a partir de las 16 hs. en el Parque de Mayo. Dicha actividad es participación libre y gratuita, incluyendo un alimento o un artículo de librería en forma de donación.

“La Caravana del Mundial” es una iniciativa impulsada por Grupo Huarpe que buscará encender la previa rumbo a la Copa del Mundo FIFA 2026.

La propuesta se desarrollará de 16 hs. a 19 hs. hasta el 7 de junio, con una consigna solidaria: colaborar con un alimento no perecedero o útiles escolares para ayudar a instituciones sanjuaninas.

En esta primera etapa, las donaciones estarán destinadas a las escuelas Marco Antonio Narváez, de Sierras de Elizondo, y Buenaventura Collado, de Sierras de Rivero, ambas ubicadas en Valle Fértil. La idea de la organización es combinar la pasión futbolera con un fuerte compromiso social, aprovechando el fervor por la Selección Argentina para tender una mano a comunidades que necesitan asistencia.

Uno de los grandes atractivos será el colectivo mundialista de la empresa 20 de Junio, que recorrerá el Parque de Mayo y las inmediaciones del Teatro del Bicentenario acompañado por animadores, música y distintas propuestas recreativas. La escena buscará transformar la tarde sanjuanina en una verdadera fiesta celeste y blanca, con clima de previa mundialista en pleno corazón de la ciudad.

Además, habrá espacios con trivias sobre mundiales, desafíos físicos, intercambio de figuritas y actividades pensadas para toda la familia. Desde chicos hasta adultos podrán participar de juegos y experiencias vinculadas al fútbol, en una apuesta que buscará recuperar el espacio público como punto de encuentro comunitario.

Cada jornada será registrada y formará parte del programa especial “Previa del Mundial”, emitido por Huarpe TV, señal 19.2 de la TDA, donde se mostrará el color de las actividades y la cobertura de la Selección Argentina rumbo al Mundial 2026.

Con ambientación temática, espíritu solidario y pasión futbolera, “La Caravana del Mundial” promete convertir los domingos sanjuaninos en una mezcla de fiesta popular, entretenimiento y ayuda comunitaria.

