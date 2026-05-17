La nueva edición de UPD Unidos por el Desafío, el ciclo de Grupo Huarpe, tuvo todos los condimentos de un programa inolvidable: respuestas ajustadas, empate hasta el último segundo, baile flamenco en vivo, humor espontáneo y hasta consejos para cuidar rulos. En un duelo tan equilibrado que obligó a llegar al desempate, estudiantes de Capital y Rivadavia dejaron en claro que la competencia venía seria, pero también, cargada de personalidad.

Por el equipo azul participó el Colegio Nuestra Señora de Luján, 5° C, de Capital, acompañados por la profesora Cecilia Cuello. Los representantes fueron Santos Romeros y Elías Díaz. Del otro lado estuvo el equipo naranja del colegio Monseñor Audino Rodríguez y Olmos, conocido como “La Católica”, 5° E, de Rivadavia, junto a la profesora María José Gambina Dufay y los alumnos Delfina Gil y Joaquín Grimalt.

El arranque ya marcó el tono del programa. Apenas Santos se presentó, los conductores no dejaron pasar su nombre y terminaron cantando una canción religiosa en pleno estudio, desatando risas inmediatas. Pero el clima distendido no impidió que ambos equipos arrancaran concentrados.

La primera ronda comenzó con ventaja para el equipo naranja. Mientras Luján falló en la categoría arte, La Católica respondió correctamente en ciencia y se adelantó en el marcador. En la segunda ronda, ambos equipos acertaron: el azul en lengua y el naranja en geografía. Ahí empezó a quedar claro que nadie iba a regalar nada.

La tercera ronda sostuvo el nivel competitivo. El equipo azul acertó historia y el naranja hizo lo propio en matemática, dejando un parcial de 3 a 2 a favor de La Católica. El ida y vuelta siguió en la cuarta ronda, donde Luján falló una pregunta deportiva relacionada con el hockey sobre patines, mientras que el conjunto naranja respondió correctamente sobre literatura del siglo XVII y amplió la diferencia.

Sin embargo, el equipo de Capital reaccionó rápido. En la quinta ronda utilizaron el comodín en geografía y acertaron, manteniéndose en partido. Aunque La Católica volvió a responder bien en historia, el programa todavía estaba completamente abierto.

La sexta ronda fue una bisagra. El equipo azul respondió correctamente matemática y aprovechó el error del conjunto naranja en deportes. El marcador quedó 5 a 4 y el estudio entero entró en modo definición. Ya no había margen para errores.

Entre preguntas y tensión apareció uno de los momentos más comentados del programa: Delfina sorprendió mostrando su talento para el flamenco y hasta le enseñó a Mari Leiva algunos pasos básicos frente a cámara. Movimientos precisos y un mini tutorial improvisado le dieron al duelo un respiro artístico que levantó aplausos en el estudio.

La séptima ronda mantuvo la paridad absoluta: ambos acertaron en arte. En la octava llegó el empate definitivo, el equipo azul respondió correctamente deportes y el naranja no pudo hacerlo, dejando el tablero 5 a 5 y obligando al desempate.

La definición fue con pregunta de aproximación y tuvo una consigna tan inesperada como complicada: calcular cuántos años luz separan a la Tierra de la galaxia Andrómeda. Las respuestas quedaron lejísimos del número real, pero una estuvo más cerca y dejó un ganador, el colegio de La Católica.

Dónde verlo

UPD se emite de lunes a viernes de 18:30 a 19:30 horas, por HUARPE TV (19.2 TDA) y plataformas digitales, con conducción de Mari Leiva y Lito García. También podés ver el programa en Youtube, en Huarpe TV, a las 22 horas.

Anotáte

Las inscripciones continúan abiertas y deben gestionarse a través de los docentes. Podés entrar al siguiente enlace de Diario Huarpe.