La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) envió un reclamo a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para frenar los embargos impuestos sobre empresas y PyMEs que se encuentran en crisis.

La Cámara le envió una misiva al titular de ARCA, Andrés Vásquez, con copia al ministro de Economía, Luis Caputo. En la misma, sostienen que cortar el flujo comercial puede "agravar su situación hasta un punto irreversible", e incluso "empujar a las más pequeñas a la marginalidad".

"Nos referimos en particular a la traba de embargos sobre sumas a cobrar de sus clientes por los contribuyentes afectados, clientes que son notificados para que retengan los pagos y los depositen a favor de ARCA hasta completar la suma embargada", indica la nota firmada por el titular de la CAC, Mario Grinman, y el secretario Ángel Machado.

La Cámara critica los embargos impuestos por el organismo estatal en el marco de acciones de cobro impulsivo. "No desconocemos que esta y otras medidas cautelares las realiza ARCA en el marco de sus facultades legales y en defensa del crédito fiscal, resultando un accionar lícito; pero nos permitimos afirmar que lo consideramos totalmente inoportuno en las actuales circunstancias", advierten.

Grinman argumenta que la situación que atraviesan las empresas, sobre todo las MiPyMEs, se da en un contexto donde se observa una reducción de ventas y márgenes, incrementos de costos, altas tasas de interés y dificultades de acceso al crédito como consecuencia de los "desarreglos macroeconómicos de larga data que aún no han podido ser plenamente corregidos, a pesar del mayúsculo ordenamiento que felizmente ha efectuado la actual administración nacional".

Frente a esto, incitan al Gobierno a "acompañar a las empresas en dificultades hasta que la situación económica general mejore, como algunos indicios permiten atisbar", y le solicitan a ARCA que instruya a sus áreas legales para evitar tomar medidas precautorias. Al mismo tiempo, le demandan una flexibilización en las condiciones de acceso a planes de facilidades de pago.

"Esta forma de accionar preservará a la gran mayoría de las empresas y permitirá su adecuación a las nuevas condiciones de la economía, y a la vez posibilitará en el tiempo la recuperación del crédito del fisco. No dudamos que es el deseo de la enorme mayoría del empresariado", concluyó la nota.