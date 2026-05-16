Momentos intensos y decisivos para el Torneo Apertura. River Plate derrotó a Rosario Central por 1 a 0 en un partido de alta tensión por la definición del campeonato.

"El Millonario" con gol de Colidio de penal, se convirtió en el finalista del certamen, quien deberá esperar del desenlace de la segunda semifinal entre Belgrano de Córdoba y Argentinos Juniors que se disputará este domingo.

Formaciones

El equipo de Rosario Central, dirigido por Jorge Almirón, confirmó a los 11 titulares: Jeremías Ledesma; Agustín Sández, Gastón Ávila, Ignacio Ovando, Emanuel Coronel; Vicente Pizarro, Federico Ibarra; Ángel Di María, Guillermo Fernández, Enzo Giménez; Enzo Copetti.

Por su parte, Eduardo “Chacho” Coudet, puso en el campo de juego a Santiago Beltrán; Matías Viña, Lautaro Rivero, Lucas Martínez Quarta, Gonzalo Montiel; Juan Cruz Meza, Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván; Facundo Colidio y Sebastián Driussi.

Durante la previa, Ángel Di María fue recibido con fuertes silbidos en el estadio Monumental cuando la voz del estadio anunció la formación de Rosario Central. El campeón del mundo, que volvió a jugar en Núñez con la camiseta del “Canalla”, quedó en el centro de la escena desde antes del inicio del partido: al momento de ser nombrado entre los titulares, bajó una reprobación marcada desde las tribunas riverplatenses, que le cantaban "fideo secanuca".

Desarrollo del Primer Tiempo

El encuentro tuvo el arbitraje de Nicolás Ramírez y Silvio Trucco en el VAR. En una jugada riesgosa, hubo una infracción fuerte de Federico Ibarra, quien se ganó la tarjeta amarrilla, provocó una preocupante lesión en la rodilla derecha del delantero Sebastián Driussi y tuvo que ser remplazado por Joaquín Freitas a los 11 minutos.

A los 28 minutos, llegó la oportunidad para River, el árbitro Nicolás Ramírez cobró penal por un codazo dentro del área del defensor Gastón Ávila, quien solo vio la tarjeta amarilla.

Sin embargo, el arquero Jeremías Ledesma hizo una gran atajada desconcertando al local y a toda su hinchada. Ante el fallido tiro desde el punto penal, el marcador continuó en cero.

Desarrollo del Segundo Tiempo

Al comienzo del la segunda parte, Central salió un poco más decidido, con Di María como hombre clave. Sin embargo, hasta ese momento River aún no lastimaba los suficiente.

A los 9 minutos, hubo otra lesión para "El Millonario" y Coudet se lamenta tener que sacar a Aníbal Moreno y reemplazarlo por el juvenil Lucas Silva.

Al poco tiempo, los rosarinos tuvieron la jugada más clara y oportuna de la noche, en una corrida de Copetti, quien le dio el pase de centro para Pol Fernández, éste remató pero el tiro salió sin fuerza y Beltrán pudo controlar el balón con tranquilidad.

Hasta que a los 14 minutos llegó otro regalo del cielo para la banda, y tras una infracción de Ledesma a Freitas, el réferi cobró un segundo penal para los locales. Ramírez no dudó y el arquero no protestó.

Tras lo sucedido, Colidio anotó el primer tanto de la jornada definiendo con un toque suave a la derecha de Ledesma.

Hasta el final del duelo, el agotamiento físico de los dos equipos se hizo evidente, sin embargo, con autoridad que caracteriza al local, River sostuvo el resultado de manera admirable y ahora tendrá toda una semana para mentalizarse en la gran final del próximo domingo.