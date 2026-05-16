Durante la tarde del sábado, en la intersección de Calle Batalla de Maipú y Calle América del Sur, dos camionetas Chevrolet Trailblazer, con otra Tracker, protagonizaron un crítico accidente vial que alteró la tranquilidad de los vecinos del Barrio Maipú II.

La Trailblazer era conducido por Gabriel García 51 años proveniente de Santa Lucía, quien circulaba de este a oeste por Maipú. Mientras que la Tracker de color blanco, pertenece a Juan Hernández de 18 años de edad, proveniente de Rawson.

Según la investigación y las actas policiales, tras el choque, la Tracker pasó el cordón y quedó encima de la vereda. Los registros indican que, entre abril y mayo, hubo 6 siniestros anteriores con la misma violencia.

Debido al impacto de ambos vehículos, la parte delantera de la carrocería de la Trailblazer quedó totalmente destruida y de la Tracker las puertas y las ruedas del tren delantero y trasero, quedaron totalmente comprometidas.