Argentinos residentes en China difunden video exigiendo repatriaciones

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Argentinos residentes en China difundieron hoy, a través de redes sociales, un video en el que solicitan al gobierno argentino la repatriación de los 14 compatriotas que permanecen en la provincia de Hubei, donde se encuentran aislados desde hace 23 días por el brote de coronavirus que afecta al país asiático.



El grupo editó un video en el que se presentan y cuentan: "A la Argentina llega mucha información, alguna errónea y otra cierta. Por eso queremos que sepan que la situación en cada provincia es distinta. Nosotros estamos bien pero hay compatriotas en la ciudad de Wuhan y en la provincia de Hubei que necesitan ser escuchados. Hubei es el epicentro del coronavirus, hace más de 20 días que estamos en estado de aislamiento en nuestras casas”.



“Somos 14 argentinos que ya hemos agotado todas las instancias formales de repatriación. Nuestra situación es difícil, estamos restringidos a salir a la calle, a ir a comprar al supermercado o simplemente salir a caminar. Entre nosotros tenemos cuatro niños viviendo esta situación de los cuales el mayor tiene seis y el menor apenas ocho meses”, cuentan en el video.



“Nuestro día a día es pasar el tiempo en una departamento. Otros apenas en un cuarto. Con todos los altibajos emocionales que esto implica. Ya hemos pedido ayuda al consulado, pero aún no hemos podido concretar la gestión de nuestra repatriación. Como ustedes sabrán, muchos países han evacuado a sus ciudadanos de Hubei, pero aún nosotros no recibimos respuesta. Hagamos este video viral para conseguir una solución de forma urgente. Muchas gracias por tu tiempo, ayudanos a difundirlo", concluye el mensaje.



El video, suscripto por la “comunidad de argentinos residentes en China”, fue acompañado de un comunicado en el que señalan: “Actualmente se estima que somos 2000 los argentinos residentes en el país, unos 1000 con asiento regular, y de esos 1000 ciudadanos argentinos, sólo 14 necesitan y han solicitado ayuda a nuestra Embajada en Beijing, la que se ha manifestado imposibilitada de colaborar en su evacuación de la provincia epicentro del brote”.



“Todos ellos, adultos y niños perfectamente sanos, luego de 3 semanas de aislamiento cada vez más riguroso, han alcanzado un límite psicológico y físico para seguir sobrellevando la situación en un país en el que, a pesar de recibir contención y apoyo de otros miembros de la comunidad, ya les es muy difícil continuar", advierte la nota.



“Palabras de aliento ya no alcanzan. Se necesitan acciones. Por lo antedicho, instamos al público en general a unirse a nosotros en este pedido al Gobierno argentino para que apoye a la Embajada en Beijing y se extremen los medios necesarios que lleven a destrabar la autorización de evacuación de estos ciudadanos argentinos de manera inmediata”, exhorta el comunicado.