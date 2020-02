As exportações de alimentos e bebidas aumentaram mais de 16% durante 2019

POR AGENCIA TÉLAM 13 de noviembre de 2019

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Pesca informou hoje que entre janeiro e setembro deste ano foram exportadas 35 milhões de toneladas de alimentos e bebidas, por um valor total de U$S 19,404 bilhões, o qual representa um incremento de 16,1% em volume, e 1% em valor, em comparação com o mesmo período de 2018.



Em setembro foram exportadas 3,9 milhões de toneladas por um valor de U$S 2,276 bilhões, marcando aumentos de 10,6% e 3,2% em divisas respectivamente, em comparação com o mesmo mês de 2018.



Os principais destinos de venda foram Brasil, China, Chile, Estados Unidos, Espanha, Países Baixos, Rússia e Argélia, entre outros. No total do mês, foram exportados a mais de 80 destinos.



Quando analisadas as economias regionais, as exportações atingiram U$S 4,644 bilhões no período janeiro - setembro, montante que representa 24% do total comercializado de alimentos e bebidas. O valor por tonelada exportada foi de 1,383 U$S /toneladas.