La calma se rompió para Marcela Tinayre en un reciente evento social cuando un cronista se acercó para preguntarle por el estado de su vínculo con su hija, la actriz y conductora, Juana Viale. Lejos de responder con su habitual diplomacia o ignorar la pregunta, la reacción de Tinayre fue contundente y cargada de fastidio, dejando en claro su incomodidad con el tema.

Según trascendió, al ser consultada sobre si los rumores de distanciamiento con Juana eran ciertos, Marcela Tinayre optó por un escueto pero poderoso "¡Así, no!", acompañado de un gesto de visible enojo, que descolocó al notero y a los presentes.

La frase, a modo de reproche o límite, fue interpretada como una confirmación indirecta de que la relación madre-hija atraviesa un momento delicado o, al menos, que el tema es un punto sensible que prefiere no abordar públicamente.