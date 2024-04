El pasado viernes, la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) junto a la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales (Udeca), firmaron un acuerdo paritario por los meses de marzo, abril y mayo, alcanzando un sueldo básico de más de $756 mil pesos, con presentismo. En este contexto, DIARIO HUARPE dialogó con Mirna Moral, la secretaria general del Sindicato de Empleados de Comercio informó cómo se implementará este aumento.

“Tenemos un pago de un extra de 40.000 pesos por única vez en marzo, el cuál no va a ir a ningún básico y luego para el mes de abril tenemos un 8% y para mayo un 7%” explicó Moral.

Publicidad

“Lo que ha tenido de particular esta paritaria,que todavía no está homologada, es que los aumentos siguen sin estar sujetos a descuentos, eso nos va a mantener un poco el dinero en efectivo porque no van a tener las retenciones, que son de jubilación y otras más” indicó.