En un paso hacia la modernización del mercado de Gas Licuado de Petróleo (GLP), YPF Gas puso en marcha una prueba piloto de nuevas garrafas livianas fabricadas en materiales compuestos y plásticos avanzados para uso domiciliario.

A diferencia de los cilindros de acero tradicionales, que son pesados y más difíciles de manipular, estos nuevos envases (que en otros usos industriales ya mostraron buenos resultados) pueden llegar a ser hasta 65 % más livianos, lo cual representa una reducción significativa del esfuerzo físico al momento de transportar y reemplazar garrafas en los hogares.

Publicidad

Las garrafas incorporan un cuerpo traslúcido, lo que permite visualizar el nivel de gas restante sin necesidad de herramientas adicionales —una mejora palpable frente al envase opaco tradicional— y facilitan la planificación del recambio.

Además, el uso de materia plástica de alta resistencia y fibra de vidrio brinda otros beneficios comparados con las garrafas metálicas:

Publicidad

Son más resistentes a impactos y a la corrosión, aumentando su durabilidad.

El material reduce riesgos asociados al efecto BLEVE (explosión por calentamiento del gas en envases metálicos).

Al ser 100 % reciclables, contribuyen a una gestión más sostenible del producto.

Por ahora, el nuevo formato se está distribuyendo de forma limitada a través de cinco distribuidores seleccionados en la provincia de Buenos Aires, como parte de un ensayo controlado para observar su desempeño real (incluyendo traslado, residencia ante golpes habituales y aceptación por parte de los usuarios) antes de considerar una ampliación del programa o lanzamiento masivo.

Desde YPF Gas explicaron que, aunque aún no definieron los plazos de comercialización general, el objetivo de este piloto es evaluar la respuesta del mercado y ajustar procesos si fuera necesario, marcando un posible hito en la evolución del gas envasado para uso hogareño en Argentina.