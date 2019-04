ATAP pidió un aumento del subsidio provincial al transporte

En lo que va del año el combustible aumentó, en promedio, un 8,6 por ciento. Esto sumado al acuerdo salarial de los choferes de colectivo para el presente año llevó a la ATAP a pedir un incremento en el subsidio que la provincia le otorga al transporte público de pasajeros. Hay que recordar que, para el 2019, el gobierno destinó más de $1.200 millones en este concepto.

El pedido de ATAP fue claro y con algunas condiciones. De no haber un aumento en la ayuda estatal podría existir una quita de servicios, según especificaron en una nota presentada ante el Ministerio de Gobierno.

Tras esto, el director de Tránsito y Transporte, Luis González, no tardó decir que “los empresarios dicen que si hay nuevos aumentos se les hace difícil mantener el servicio. Han ofrecido documentación y desde la provincia les hemos pedido la recaudación mensual, los kilómetros recorridos, el consumo de combustible y la cantidad de personal para evaluar la situación”. Aunque al mismo tiempo fue tajante al señalar que “ATAP dice que de seguir así van a quitar servicios y si ellos quitan servicios se les caerá la concesión. No pueden quitar ningún servicio. El subsidio que otorgó la provincia contempló todos estos tipos de incrementos”.

González fue más allá con sus declaraciones y no dudó en tildar a la solicitud de ATAP como “irresponsable” y generadora de incertidumbre entre los usuarios. Además fue tajante al decir que “el boleto no subirá hasta después de julio. Este pedido lo hacen por lo que estamos en la previa de elecciones, pero el boleto no subirá”.