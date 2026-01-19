Ataque en la "Misa de Omega": la investigación se estanca porque las víctimas no radicaron la denuncia

Un violento episodio ocurrido en la madrugada de este lunes 19 de enero en el boliche Way de Rawson, durante el evento conocido como la "Misa de Omega", culminó con un joven de 22 años herido por una agresión con una botella rota. El ataque se produjo en el marco de una pelea general dentro del local, según indicaron fuentes vinculadas a la investigación.

El incidente, que tuvo lugar aproximadamente a las 06:11, se desató en el interior del establecimiento ubicado sobre la Lateral de Ruta 40. El joven, Maicol Leandro Manrique, intervino en una riña con el propósito de proteger a su madre, Nadia Ávila de 40 años, y, en ese contexto, fue atacado por otra persona que utilizó una botella de vidrio rota como arma, ocasionándole un corte en el lado derecho del cuello. Personal del servicio de emergencias 107 trasladó al herido al Hospital Rawson, donde fue asistido. Los profesionales médicos confirmaron que el joven se encuentra fuera de peligro. La mujer también sufrió cortes superficiales en el rostro.

Según la información proporcionada por las víctimas a los medios, el presunto agresor, quien no ha sido identificado oficialmente por las autoridades, residiría en el barrio Candelaria, es conocido con el apodo de “Pichi” y mantendría un conflicto de antigua data con ellos, con origen en la localidad de Concepción. Un dato que complica la investigación es que, hasta el momento, las víctimas no han radicado una denuncia formal, lo que limita las acciones judiciales inmediatas.

El episodio obligó a la intervención de la policía, que debió controlar el desorden y aplicar medidas preventivas antes de autorizar la salida del público del boliche, con el objetivo de evitar nuevos enfrentamientos. Cabe destacar que la llamada "Misa de Omega" es un evento social que se realiza regularmente los domingos en dicho establecimiento y que ya ha registrado incidentes violentos con anterioridad, lo que en otras ocasiones también requirió la intervención de las fuerzas de seguridad.

La investigación continúa abierta para esclarecer con exactitud los hechos y determinar eventuales responsabilidades. Al momento, no se han realizado detenciones vinculadas al caso y no hay una denuncia formal que impulse la causa judicial.