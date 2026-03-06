“El vuelo final del caballero de la muerte. Hoy las guitarras en San Juan suenan con un peso distinto. Se ha silenciado la voz de quién, con Sobredosis, le puso el cuerpo y el alma al nacimiento del heavy metal en nuestra provincia. Daniel no solo fundó una banda, fundó un refugio para los que buscábamos en el rif acelerado una forma de entender la realidad. A través de sus composiciones, nos deja un mapa emocional de los tiempos que le tocó transitar”, con estas emotivas palabras de un video clip doméstico que fue virilizándose en redes sociales, se reseña la vida y la carrera de Daniel “Chueco” Bazán.

El protagonista de este resumen será recordado por generaciones de músicos sanjuaninos que le han tenido respeto y cariño por la figura de uno de los cultores del metal en la provincia.

Publicidad

Bazan, fue el fundador de la banda “Sobredosis” en la década del 80 una de las primeras agrupaciones de rock pesado, incluso antes que Vandalis, que sonaban en la provincia en los primeros tiempos de la democracia.

La trágica noticia la confirmó su propia familia, el “Chueco” como le decían sus amigos, falleció a los 58 años de edad. Los mensajes de conocidos, parientes y amistades del músico colmaron las cuentas y perfiles de las redes para homenajearlo y despedirlo con emotivos posteos.

Publicidad

Su hijo, Alan, lo despidió en Facebook, por ejemplo: “Viejo querido no tengo palabras para describir el gran vacío que me dejas te voy a extrañar tanto y a necesitar tanto que no hay imaginación. Soy músico gracias a vos y esos valores de fortaleza que me dejaste, te voy a recordar con mucha felicidad en mi corazón. ‘El Chueco’ gran compositor de mi vida y la de mi hermano. Te amo por siempre”.

Publicidad

El video que sigue circulando cierra con el último adiós: “Daniel Bazán fue el arquitecto de una identidad sonora. Mientras otros seguían caminos trazados, él eligió la distorsión y la potencia para narrar nuestra historia. Su voz no se apaga. Queda suspendida en el aire de cada ensayo, en cada púa que golpea una cuerda y en el respeto eterno de una comunidad que aprendió a ser libre gracias a su audacia. Buen viaje, Daniel”.