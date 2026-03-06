El chipá, uno de los clásicos de la gastronomía regional para acompañar el mate o el café, tiene ahora una versión más nutritiva: el chipá proteico, una receta simple que se prepara en siete pasos y rinde alrededor de 15 unidades. La propuesta busca mejorar el perfil nutricional del tradicional pan de queso sin modificar demasiado su sabor ni su textura.

Este plato, originario de la cocina paraguaya y muy popular en el noreste argentino, suele elaborarse principalmente con fécula de mandioca y queso. En esta variante, se suma proteína de suero (whey protein), que aumenta el aporte proteico de cada porción y permite convertirlo en una opción más equilibrada para desayunos, meriendas o snacks.

La receta utiliza ingredientes simples: 200 gramos de fécula de mandioca, 50 gramos de proteína de suero, 180 gramos de queso semiduro rallado, 40 gramos de parmesano, un huevo, una cucharada de yogurt griego natural, leche y sal. Con estos productos se logra una masa húmeda y maleable que mantiene la textura clásica del chipá.

El procedimiento comienza con el horno precalentado a 180 grados. Primero se mezclan los ingredientes secos, luego se incorporan los quesos y los elementos húmedos, y finalmente se agrega leche de a poco hasta obtener la consistencia adecuada. Después se forman bolitas del mismo tamaño y se colocan en una placa con separación para que se inflen durante la cocción.

Las chipas se hornean entre 12 y 15 minutos hasta que estén infladas y apenas doradas. Una vez listas, se recomienda dejarlas reposar unos minutos antes de servirlas. También pueden guardarse en un recipiente hermético o congelarse crudas para hornearlas en otro momento.