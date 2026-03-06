El Ministerio de Salud de la Nación lanzó una campaña en hospitales nacionales para promover la donación voluntaria y habitual de sangre, con el objetivo de fortalecer el sistema sanitario y asegurar la disponibilidad de este recurso fundamental para tratamientos médicos y emergencias.

Desde la cartera sanitaria explicaron que la sangre es indispensable para el funcionamiento del sistema de salud, ya que no existe tecnología capaz de reemplazarla o producirla de forma artificial. Por ese motivo, la provisión depende exclusivamente de la solidaridad de los donantes.

Las autoridades señalaron que si entre el 3% y el 5% de la población donara sangre al menos dos veces al año, se podría cubrir el 100% de las necesidades transfusionales del país. Actualmente, el sistema público registra alrededor de 750.000 donaciones anuales, aunque solo el 43% corresponde a donantes voluntarios y habituales, mientras que el 57% restante son donaciones de reposición, realizadas generalmente para familiares o conocidos.

La campaña se desarrolla en distintos hospitales nacionales y centros de alta complejidad, entre ellos el Hospital El Cruce de Florencio Varela, el Hospital Posadas de Morón, el Hospital Garrahan en la Ciudad de Buenos Aires, el Hospital SAMIC Cuenca Alta de Cañuelas, además de otros establecimientos en La Matanza, El Calafate, Luján, General Rodríguez y Mar del Plata.

Desde el Ministerio recordaron que donar sangre es un procedimiento seguro, rápido y prácticamente indoloro. Pueden hacerlo personas de entre 16 y 65 años que pesen más de 50 kilos, se encuentren en buen estado de salud y no presenten enfermedades que se transmitan por vía sanguínea.

Además, remarcaron que un solo donante puede ayudar a salvar hasta cuatro vidas, ya que la sangre extraída se separa en distintos componentes que luego se utilizan según las necesidades de cada paciente. Con esta iniciativa, el Gobierno busca promover la donación como un hábito solidario y permanente, más allá de situaciones de urgencia.