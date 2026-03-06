El aguará guazú, también conocido como “lobo de crin”, fue incluido entre los cinco animales más extraños del planeta en un ranking elaborado por la revista de viajes Wanderlust. Su apariencia particular, con patas largas, pelaje rojizo y una melena negra en el cuello, lo convierte en uno de los mamíferos más llamativos de Sudamérica.

Este animal es nativo de Argentina, aunque también habita en países como Brasil, Paraguay y Bolivia. En territorio argentino se lo encuentra principalmente en pastizales, sabanas, humedales y bosques abiertos del norte, con presencia en provincias como Chaco, Formosa, Santa Fe, Santiago del Estero y algunas zonas de Córdoba.

El aguará guazú es el cánido más grande de Sudamérica y posee una característica que lo distingue: sus largas patas, que le permiten desplazarse con facilidad entre los pastizales altos donde vive. A diferencia de los lobos o zorros, no pertenece exactamente a ninguno de esos grupos, sino que se trata de una especie única dentro de su género.

Su comportamiento también resulta particular. Es un animal solitario y de hábitos nocturnos, que recorre grandes extensiones de territorio en busca de alimento. Su dieta es omnívora e incluye pequeños mamíferos, aves, frutas y raíces, lo que lo convierte en una especie importante para el equilibrio del ecosistema y la dispersión de semillas.

A pesar de su amplia distribución, el aguará guazú enfrenta amenazas como la pérdida de hábitat y la caza, por lo que se encuentra protegido por ley en Argentina y es considerado un animal en peligro de extinción.