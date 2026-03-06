Un hombre estuvo a centímetros de una tragedia en la ciudad de Valsad, en el estado de Gujarat, India, cuando el ascensor de su edificio comenzó a subir con la puerta abierta justo en el momento en que intentaba salir de la cabina. El dramático episodio quedó registrado por una cámara de seguridad y el video rápidamente se viralizó en redes sociales.

La víctima fue identificada como Vatsal Panchal, vecino del complejo de viviendas donde ocurrió el incidente. Según se observa en las imágenes, el hombre ingresó al ascensor desde el noveno piso y presionó el botón para dirigirse a la planta baja. Tras unos segundos de espera, la puerta se abrió y él comenzó a salir, pero en ese instante el elevador se movió de forma repentina hacia arriba.

La brusca maniobra provocó que Panchal golpeara su cabeza contra la parte superior de la entrada del ascensor. Por apenas unos centímetros logró evitar quedar atrapado entre la cabina y el piso del edificio, una situación que podría haber tenido consecuencias fatales. Afortunadamente, solo sufrió heridas leves y se encuentra fuera de peligro.

Tras el incidente, técnicos revisaron el sistema del elevador y detectaron una falla en el mecanismo de control, que permitió que el ascensor se moviera aun con la puerta abierta, algo que no debería ocurrir en condiciones normales de seguridad.

Las autoridades del complejo residencial ordenaron una inspección general de los ascensores del edificio, que forma parte de un predio con varias torres habitacionales. El caso volvió a abrir el debate sobre el mantenimiento y los controles de seguridad en elevadores de edificios residenciales en la India.