Un camionero fue detenido en la provincia de Santiago del Estero luego de que la Policía descubriera que el robo de 19 millones de pesos que había denunciado en realidad nunca ocurrió y que se trató de un plan para quedarse con el dinero.

El hecho se registró en el departamento Moreno, donde el conductor, identificado como Hugo Ybáñez, aseguró inicialmente que había sido víctima de un violento asalto mientras circulaba con su camión. Según su relato, al menos ocho personas a bordo de una camioneta y un auto lo interceptaron, efectuaron disparos, lo obligaron a descender del vehículo y lo amenazaron antes de llevarse la importante suma de dinero.

Sin embargo, con el avance de la investigación, los efectivos detectaron inconsistencias en su declaración y comenzaron a sospechar que el hecho había sido inventado. Tras realizar distintas tareas investigativas, los policías concluyeron que el supuesto asalto había sido simulado por el propio camionero para apropiarse del dinero que transportaba.

El conductor trabajaba para una empresa dedicada a la comercialización de azúcar y había salido desde Tucumán hacia distintos puntos de la provincia de Corrientes para realizar entregas. Al regresar, llevaba en el camión el dinero correspondiente a las operaciones comerciales, además de mercadería.

Los investigadores creen que Ybáñez no actuó solo. Según las primeras hipótesis, habría contado con la colaboración de al menos un cómplice, quien habría escapado con los 19 millones de pesos. El dinero todavía no fue recuperado y el presunto colaborador permanece prófugo.

El camionero quedó detenido mientras la Justicia avanza con la causa para determinar responsabilidades y reconstruir cómo se planificó el falso robo que terminó al descubierto.