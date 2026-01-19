Misa de Omega: un hombre quiso cortarle el cuello a otro con una botella rota

Durante la madrugada de este lunes, el boliche Way en Rawson fue escenario de un violento episodio durante el show dominical conocido como la “Misa de Omega”. Cerca de las 6:11 de la mañana, se desató un desorden en el interior del local ubicado en Lateral de Ruta 40, entre Putaendo y Troja, que terminó con un joven de 22 años herido.

La víctima recibió un corte en el lado derecho del cuello provocado por el vidrio de una botella rota. El ataque ocurrió cuando el joven intentó intervenir para proteger a su madre, en medio de la riña.

Personal del servicio 107 trasladó al herido al Hospital Rawson, donde los médicos constataron que se encuentra fuera de peligro. Mientras tanto, la policía debió controlar la situación dentro del establecimiento antes de permitir la salida de los asistentes para evitar nuevos enfrentamientos.

Hasta el momento, el agresor no ha sido identificado y la víctima no habría radicado la denuncia formal. Este evento ya ha requerido intervenciones policiales previas debido a incidentes similares.