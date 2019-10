ATE rechazó la compra de un buque polar en el exterior e intimó a la Armada

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) intimó hoy a la Armada Argentina a través de una carta documento a "no realizar la compra de un buque en el exterior", luego de "una decisión unilateral del gobierno nacional, que viola la ley y no contempla las condiciones existentes para construirlo en el país", informó el dirigente Hugo Godoy.



El titular nacional de ATE sostuvo en un comunicado que "la Armada reconoció que no tiene un buque de apoyo del 'Almirante Irízar' para las campañas antárticas y para incrementar la capacidad de la investigación", por lo que a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 668/19 "se autorizó a su Estado Mayor General a tomar un crédito de 195.500.000 dólares para adquirir un Buque Logístico Polar".



El sindicato, que integra la Comisión Asesora de la Industria Naval, ratificó que esa tarea puede realizarse en el país, según lo determina la Ley 27.418.



"No hubo informe alguno, como determina obligatoriamente esa norma, porque el gobierno no convocó a las partes a discutir la compra o construcción del barco polar", señaló Godoy, quien envió una carta documento intimando a la Armada a que se construya Río Santiago o Tandanor.



Alertó que la Armada trabaja de forma conjunta con "una empresa finlandesa en el diseño del buque para contribuir a la preparación del pliego", y expresó que "la industria naval está en condiciones de hacerlo a menor precio".



Francisco Banegas, jefe de ATE Ensenada y trabajador de Río Santiago, dijo que "es preciso respetar a los organismos del Estado y defender la industria".