Cada 4 de febrero se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer con el objetivo de concientizar sobre la importancia de la detección temprana. En San Juan, la fecha vuelve a poner en evidencia una problemática persistente en el sistema de salud: una gran cantidad de los casos se diagnostica en estadios avanzados, a la vez que se registra un aumento de la incidencia en personas jóvenes. Un escenario que preocupa a los especialistas en la provincia.

Juan Manuel Puig, jefe del Servicio de Oncología del Hospital Rawson, explicó a DIARIO HUARPE que la provincia no se aparta del escenario nacional. “El año pasado se detectaron alrededor de 130.000 nuevos diagnósticos de cáncer y unas 59.000 muertes en el país. En San Juan vimos muchos casos detectados en forma tardía, y eso es lo que más nos preocupa”, señaló.

Puig indicó que uno de los principales factores detrás del diagnóstico tardío es el temor a realizarse los estudios. “Hoy todo el mundo tiene acceso a la información por el celular, pero no se hacen los controles por miedo al resultado. No es prevención, es detección temprana”, remarcó.

“El cáncer se mantiene como la segunda causa de muerte en Argentina, después de las enfermedades cardiovasculares. Estamos avocados a concientizar a los sanjuaninos para que se realicen los estudios y poder evitar más casos avanzados”, afirmó el jefe de Oncología.

El momento en que se detecta la enfermedad resulta determinante en su evolución. Según explicó el oncólogo, cuando el diagnóstico se realiza en etapas iniciales, las probabilidades de curación son significativamente mayores. “Si un cáncer de mama se detecta en estadio uno, las chances de curación superan el 90%. En cambio, cuando se detecta en estadios avanzados, las posibilidades bajan al 30% y, si hay metástasis, la enfermedad se vuelve incurable”, concluyó.

Cada vez más cáncer en jóvenes

El jefe de Oncología también alertó sobre un aumento sostenido de tumores en pacientes jóvenes, una tendencia que se observa a nivel mundial. “Cada vez vemos más a chicos con cáncer y es algo que se está estudiando porque no está del todo clara la causa. Hay estudios que muestran que quienes nacieron en los años 90 tienen más riesgo que las generaciones anteriores”, indicó.

En la provincia, esta situación se traduce en la aparición de patologías poco frecuentes para determinadas edades. “Hemos tenido muchos pacientes jóvenes con tumores que no son típicos de su edad. Estamos viendo tumores gastrointestinales en personas bastante más jóvenes de lo habitual”, detalló Puig.

Cáncer más típicos

Respecto a los tipos de cáncer más comunes en San Juan, el médico señaló que en mujeres predominan los cánceres de mama, colon y pulmón, mientras que en hombres los más frecuentes son próstata, pulmón y colon-recto.

Dato

El Centro de Estudios para Enfermedades Crónicas (Cemec) atiende semanalmente a entre 15 y 20 pacientes oncológicos.