Profesorados: en 2025 sólo se recibieron 12 de lengua y nueve en matemática

Mientras San Juan enfrenta una marcada escasez de docentes en Lengua, Matemática, Física y Química, la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de San Juan registra un buen nivel de aspirantes en algunas de estas carreras, aunque los egresos anuales continúan siendo reducidos.

Así lo explicó la decana de la unidad académica, Miriam Arrabal, al brindar detalles sobre el proceso de inscripción 2026 y los números actuales de ingreso y graduación. Las inscripciones permanecen abiertas hasta el 14 de febrero, y los primeros datos muestran un escenario dispar según la disciplina.

“En el caso de Lengua y Matemática tenemos un buen número de aspirantes, entre 70 y 80 al momento”, señaló Arrabal. Se trata de dos profesorados considerados estratégicos por el Ministerio de Educación provincial, debido a la dificultad histórica para cubrir horas cátedra en las escuelas secundarias.

En cambio, en las carreras de Física y Química, los números de ingreso son menores. “Tenemos algo de 40 o 50 inscriptos entre Física y Química”, precisó la decana, aunque aclaró que ese número no refleja el total real de ingresantes. “Hay que sumar aproximadamente un 20% de estudiantes que están exceptuados del curso de ingreso porque vienen de otras carreras, como Ingeniería, y empiezan a cursar directamente”, explicó.

Carreras más elegidas y desafíos en las ciencias exactas

Arrabal indicó que, históricamente, la mayor cantidad de aspirantes se concentra en carreras como Inglés, Turismo, Ciencias de la Educación y Artes Visuales. “Estamos muy contentos de que en una facultad de artes haya una buena cantidad de interesados en Artes Visuales”, destacó.

Sin embargo, reconoció que las disciplinas de las ciencias exactas continúan siendo menos elegidas. “Física y Química suelen tener la idea de ser más difíciles y complejas, y no son tan elegidas en una facultad de Humanidades y Artes”, sostuvo.

Pocos egresados por año en profesorados clave

La situación se vuelve más crítica al observar los números de egreso. Durante 2025, la Facultad registró un buen desempeño general, aunque los valores absolutos siguen siendo bajos frente a la demanda del sistema educativo.

“En el departamento de Letras hubo 12 egresados en Lengua el año pasado. En Física, Química y Tecnología fueron ocho, y en Matemática nueve”, detalló Arrabal. Y agregó: “Cuesta, pero se van completando los estudios”.

Estos números ayudan a explicar por qué, pese a un flujo constante de ingresantes, el sistema educativo provincial continúa teniendo dificultades para cubrir cargos docentes en materias fundamentales.

Avanza un acuerdo para que estudiantes avanzados den clases

Ante este escenario, la decana confirmó que se encuentra próxima a salir una resolución ministerial que permitirá a estudiantes universitarios avanzados tomar horas cátedra en escuelas secundarias, con un plazo determinado para recibirse.

“Es un proyecto acordado con el Ministerio de Educación de la provincia. Se reconoce al estudiante universitario avanzado para poder cubrir horas cátedra, dándole un plazo de dos años para egresar”, explicó.

La iniciativa alcanzaría a alumnos del último año, con un alto porcentaje de materias aprobadas. Para Arrabal, se trata de una medida necesaria y positiva. “Ante la falta de docentes, a veces toman personas que no tienen los conocimientos suficientes para estar al frente de un curso. Un estudiante avanzado de Matemática, Lengua, Física o Química tiene una formación mucho más sólida para la escuela secundaria”, afirmó.

Además, remarcó que el programa funciona como incentivo académico: “Es un estímulo para que nuestros estudiantes avanzados quieran recibirse pronto”.

El proyecto busca dar una respuesta inmediata a la falta de docentes, mientras se fortalece, a mediano plazo, el número de egresados en carreras clave para el sistema educativo sanjuanino.