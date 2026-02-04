Las secuelas del temporal de lluvia, granizo y crecientes que azotó a San Juan en las últimas semanas siguen sumando impacto en el sector productivo. Con el correr de los días y el avance de los relevamientos oficiales, el número de denuncias realizadas por productores continúa en aumento y ya supera las 170 en toda la provincia, con fuerte concentración en Pocito y Rawson.

Así lo confirmó el ministro de Producción, Trabajo e Innovación, Gustavo Fernández, en una entrevista en el programa San Juan en Noticias de Radio Mitre 95.1, donde brindó un panorama actualizado de la situación tras los eventos climáticos extremos. “El panorama lo tenemos focalizado en cuatro departamentos”, explicó el funcionario.

Según detalló, el primer episodio de gravedad se registró en Iglesia, con granizo hace más de una semana. Luego se sumaron las crecientes en Zonda, que provocaron daños severos, especialmente en plantaciones agrícolas. Finalmente, el último fin de semana, un nuevo evento de granizo golpeó con fuerza a Pocito y Rawson, particularmente en la zona del Médano de Oro.

En ese marco, Fernández precisó que “en esos cuatro departamentos tenemos la mayor cantidad de denuncias”, aunque aclaró que también hubo consecuencias en otros puntos de la provincia como 9 de Julio, Caucete y Sarmiento.

En relación, según pudo averiguar DIARIO HUARPE, en Iglesia hubo 15 denuncias, otras 12 en Zonda, en Pocito hubo 52 y tras el operativo de Rawson, solo en ese departamento, se radicaron 120 denuncias más, rondado así las 200, número que estiman crecerá conforme avancen los días y los operativos de Gobierno.

Hectáreas dañadas y fuerte impacto en productores

Uno de los datos más relevantes del relevamiento tiene que ver con la superficie afectada. De acuerdo a las denuncias formalizadas, las hectáreas dañadas ya rondan las 2.000, aunque el ministro advirtió que la cifra final podría ser mayor.

Fernández puso ese número en contexto al compararlo con la estructura productiva de la provincia. “Recordemos que en San Juan hay alrededor de 75.000 a 80.000 hectáreas plantadas. La mitad son vid, luego tenemos olivos y pistachos, y el tomate”, explicó.

Teniendo en cuenta esto, el número parecía menor, pero hay que entender que detrás de cada finca hay una productor sanjuanino, una familia y generación de trabajos. Sobre esto, Fernández se refirió: “Desde el punto de vista estadístico no tiene una gran incidencia en la producción total, pero los productores que han sufrido los daños, en la mayoría de los casos, han tenido pérdidas prácticamente totales”, subrayó. Y agregó: “Es un impacto muy fuerte para los productores involucrados”.

Créditos, subsidios y asistencia ampliada

Frente a este escenario, el Gobierno provincial avanzó en la ampliación de las líneas de asistencia ya vigentes. El ministro explicó que se reforzaron tanto los subsidios como los créditos disponibles para los damnificados. “Había una línea de subsidio para pequeños productores de hasta 15 hectáreas; lo que hicimos fue ampliar la cantidad de hectáreas y el monto”, indicó. En concreto, el subsidio pasó de $300.000 a $500.000 por hectárea.

En cuanto a los créditos, Fernández detalló que se incrementaron los montos máximos. “Había un máximo de $8 millones y lo llevamos, cuando el daño es total, a un monto que puede llegar a los $20 millones”, explicó. Los plazos de devolución pueden extenderse hasta 24 meses, con 12 meses de gracia, y una tasa del 15% anual para los casos de mayor afectación. “No podemos poner tasa cero, pero hemos puesto una tasa testimonial, realmente bajísima para hacer más llevadera la recuperación”, remarcó.

También hubo definiciones para los productores que se encuentran en situación de informalidad. “Hemos dispuesto un programa especial de agricultura familiar para ayudarlos con insumos. No podemos darles dinero o crédito, pero sí semillas, fertilizantes, horas máquina o alguna herramienta para recuperar sus cultivos”, explicó el ministro.

Recepción de denuncias

El programa de Asistencia Económica Agrícola para Contingencias Climáticas continuará este miércoles 4 de febrero en la Sociedad de Chacareros Temporarios, en calle Progreso 668, en Villa Krause. El horario será de 8.30 a 12 horas.