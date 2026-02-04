El ministro de Turismo, Cultura y Deporte de San Juan, Guido Romero, salió al cruce del diputado nacional Jorge Chica tras el proyecto presentado en la Cámara de Diputados donde advierte una crisis del turismo en la provincia. La respuesta del funcionario provincial fue contundente y apuntó directamente al modelo de gestión anterior, cuando Chica se desempeñaba como secretario de Deportes, al asegurar que los números del turismo “estaban inflados” por la fuerte intervención del Estado.

“En la gestión anterior llenaban los hoteles con la plata del Gobierno”, disparó Romero, al cuestionar el diagnóstico planteado por el legislador nacional. Según el ministro, ese esquema se sostenía a partir del financiamiento estatal de eventos millonarios, especialmente durante el mes de enero, un período históricamente bajo para el turismo en San Juan.

El eje central de la respuesta estuvo puesto en la comparación entre la Vuelta a San Juan organizada por la actual gestión y el evento internacional categoría UCI 2.2 que, según reveló Romero, Chica propuso traer a la provincia el año pasado. “La Vuelta de San Juan que hicimos nosotros costó alrededor de $300 millones. La carrera que nos ofreció el dirigente de la UCRA tenía un costo de entre $10.000 y $13.000 millones”, afirmó.

Romero explicó que la propuesta fue analizada, pero rápidamente descartada por el gobernador debido al contexto económico y a la política de austeridad que atraviesa la provincia. “San Juan vive otra realidad. No estamos de acuerdo con eventos millonarios que no dejan un legado real”, sostuvo.

En contraposición, el ministro defendió el modelo actual y destacó que, pese a haber costado apenas un 3% de lo que implicaba el evento propuesto, la última edición de la Vuelta a San Juan fue una de las más exitosas de los últimos 20 años. “Tuvimos un 30% más de equipos internacionales, una competencia de nivel y más de 200.000 sanjuaninos acompañando en el anillo de la circunvalación, incluso bajo la lluvia”, remarcó.

Además, Romero cuestionó el impacto real de los eventos de elite financiados con fondos públicos durante la gestión anterior. “Muchas veces esos eventos no dejan nada para el deporte sanjuanino. El ciclismo terminó en crisis, con cada vez menos chicos practicando la disciplina, porque la mayoría no podía competir en carreras UCI de ese nivel”, afirmó.

En ese marco, el funcionario fue categórico al rechazar la idea de que el turismo esté en crisis en San Juan. “Hay una situación difícil a nivel nacional, eso es innegable, pero San Juan viene mostrando crecimiento con datos oficiales”, señaló, y recordó que la provincia mejoró su posicionamiento en el turismo de eventos y convenciones, pasando del puesto 11 al 9 a nivel país.

Finalmente, Romero también puso en duda la viabilidad del proyecto presentado por Chica en el Congreso. “No alcanza con presentar un proyecto. Tiene que tener financiamiento, consenso y una idea clara”, sostuvo, y recordó que durante dos años el espacio político del diputado tuvo mayoría en la Cámara baja sin lograr que la iniciativa avanzara.

El cruce expuso no solo una diferencia de diagnósticos sobre el turismo en San Juan, sino también dos modelos de gestión opuestos: uno basado en grandes eventos financiados por el Estado y otro enfocado en austeridad, sustentabilidad y desarrollo local.