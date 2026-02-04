En el marco de una edición especial por San Valentín, Femme on Heels presenta “AMAR-TE”, una clase especial de heels concebida como una experiencia sensorial, técnica y expresiva, que se realizará el sábado 7 de febrero de 2026 en el Centro Cultural ConteGrand, con cupos limitados.

La propuesta está pensada como un espacio cuidado donde la técnica no funciona como límite, sino como sostén de la emoción. “AMAR-TE es un entrenamiento técnico en tacones concebido como una experiencia sensorial y expresiva, donde la técnica no limita la emoción: la sostiene”, explican desde la organización.

La clase será dictada por Ana Clara, bailarina, coreógrafa y maestra especializada en Heels y Femme Style, y está orientada a todos los niveles, con adaptaciones técnicas según la experiencia de cada participante.

Técnica como base para la expresión

Durante las dos horas de duración, se trabajarán contenidos técnicos fundamentales del heels, como la organización postural, el control del eje, caminatas y transiciones, estabilidad, líneas corporales, uso consciente de brazos y manos, trabajo de suelo seguro y estético, además de musicalidad, pausas y matices.

Ana Clara, la docente a cargo. FOTO: Gentileza

“La emoción sin estructura se desborda. La técnica sin emoción es vacía”, explicó Ana Clara al referirse al eje central de la clase. “La técnica se trabaja como un pilar: eje, peso, apoyos, organización del cuerpo. Eso da seguridad. Cuando el cuerpo se siente seguro, la emoción puede aparecer sin miedo”.

En ese sentido, la propuesta apunta a que cada persona pueda expresarse desde su propio proceso, sin forzar intensidades ni replicar modelos ajenos. “La técnica no apaga la emoción: la vuelve habitable”, sostuvo la docente.

La feminidad como calidad de movimiento

Uno de los conceptos centrales de “AMAR-TE” es la feminidad entendida no como una estética externa, sino como una calidad de movimiento. “Tiene que ver con cómo se distribuye el peso, cómo respira el cuerpo, cómo se transita una pausa, cómo se inicia y se termina un gesto”, explicó Ana Clara.

“No es ropa, no es maquillaje, no es sensualidad forzada. Es presencia, sensibilidad y decisión. En el cuerpo se traduce en movimientos que nacen desde adentro, con intención clara, sin pedir permiso ni disculpas”, afirmó.

La propuesta busca resignificar San Valentín desde el amor propio. FOTO: Gentileza

Desde esta mirada, la clase busca construir una interpretación emocional genuina, sin exageraciones. “La expresión no se exagera. Se construye”, remarcan desde la propuesta.

Un espacio diverso y abierto

Al tratarse de un nivel abierto, uno de los desafíos pedagógicos es trabajar con cuerpos y trayectorias muy diversas. Para Ana Clara, ese aspecto es un valor central: “Un nivel abierto exige una pedagogía flexible. La consigna es clara, pero la ejecución es personal. No se trata de uniformar, sino de crear un marco donde todos puedan habitar la propuesta con dignidad corporal”.

“La diversidad rompe la idea de que hay un solo cuerpo válido para el heels. Ver otros procesos amplía la mirada, baja la comparación y genera comunidad real”, señaló.

San Valentín, resignificado desde el amor propio

La elección de la fecha no es casual. “San Valentín suele estar cargado de mensajes de dar amor al otro, pero para amar a alguien necesitamos amarnos a nosotros mismos. Elegir esa fecha es una forma de resignificarla: volver la mirada hacia adentro”, explicó la bailarina.

El Centro Cultural ConteGrand también cumple un rol simbólico en la propuesta. “No es solo un lugar físico; es un espacio cultural que habilita al heels a dialogar con el arte, no solo con el entretenimiento”, sostuvo.

“Busco generar un encuentro donde el público no solo mire, sino que sienta. Que lo que ocurra ahí tenga resonancia más allá de la clase: en la forma en que cada persona se habita después”, concluyó.

Datos de la actividad