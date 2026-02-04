Después de más de 60 años de pedidos y gestiones sin respuestas, el anhelo histórico de los vecinos del conocido Callejón Santana finalmente se hizo realidad. Se trata de la pavimentación de la calle Capayanes, en el barrio Pismanta, entre calle Agustín Gómez y avenida 25 de Mayo, una obra largamente esperada por la comunidad.

La concreción del asfalto marca un antes y un después para quienes viven en la zona, que durante décadas convivieron con calles de tierra, polvo en verano y barro en épocas de lluvia, afectando la circulación y la calidad de vida.

Un reclamo histórico que encontró respuesta

Los vecinos destacaron que el pedido fue presentado durante distintas gestiones de gobierno, sin obtener respuestas concretas hasta ahora. Por ese motivo, expresaron su agradecimiento al gobernador Marcelo Orrego y al ministro de Infraestructura, Fernando Perea, por haber escuchado y atendido una demanda que llevaba más de seis décadas.

La obra representa no solo una mejora urbana, sino también un reconocimiento a la perseverancia de una comunidad que nunca dejó de reclamar por un derecho básico.

Una vía clave para la conectividad

El tramo pavimentado cumple una función estratégica dentro del entramado urbano. Durante toda su historia, esta calle fue un punto vital de conexión entre numerosos barrios, como Hipólito Yrigoyen, Bicentenario, Costanera y los distintos sectores de Pismanta (1, 2, 3 y 5).

Además, constituye un acceso directo a instituciones y servicios esenciales, entre ellos el Hospital San Roque, el Vivero Municipal, la planta de OSSE, los cementerios y la Ruta 150, lo que refuerza su importancia para la circulación diaria.

Un cambio concreto en la vida cotidiana

Para los vecinos, la llegada del pavimento significa más seguridad, mejor transitabilidad y una revalorización del entorno. “Es un sueño cumplido”, coinciden quienes esperaron más de medio siglo para ver la obra terminada.

La pavimentación del Callejón Santana se suma a otras intervenciones que buscan mejorar la infraestructura barrial y dar respuesta a demandas históricas, demostrando que, aunque tarde, los reclamos sostenidos pueden transformarse en hechos concretos.