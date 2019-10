Aumentaron el sobrepeso y la obesidad y disminuyó el consumo de tabaco, según encuesta del Indec

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El exceso de sobrepeso y obesidad aumentó del 49% a 61,6% entre el 2005 y el 2018 y la prevalencia del consumo de tabaco cayó en el mismo período del 29,7% al 22,2%, según los resultados finales de la cuarta Encuesta Nacional de Factores de Riesgo (ENFR) que difundió hoy el Indec.



Según el informe, el exceso de peso que suma el sobrepeso y la obesidad aumentó de modo continuo a lo largo de las cuatro ediciones que se realizó la encuesta: 49% en 2005, 53,4% en 2009, 57,9% en 2013 y 61,6% en 2018.



La obesidad aumentó casi un 75% entre 2005 y 2018 y según las mediciones el sobrepeso y la obesidad fueron mayores en los varones (68,5%) que en las mujeres (55%).



“La información rigurosa obtenida a través de esta encuesta realizada junto al Indec constituye un aporte para la definición de políticas públicas tendientes a frenar el impacto negativo de los determinantes de la salud en la población argentina”, indicó el secretario de Gobierno de Salud, Adolfo Rubinstein a través de un comunicado de prensa.



Las personas que padecen diabetes o glucemia elevada por sobrepeso u obesidad también aumentó de 9,8% a 12,7% entre 2013 y 2018.



Los índices de colesterol elevado por exceso de peso rondan el 29%, un valor que también se mantiene estable y solo el 45% de los encuestados que dijeron tener colesterol alto, afirmaron estar recibiendo algún tipo de tratamiento.



Con respecto a la hipertensión arterial por exceso de peso, el valor ronda el 34% desde la evaluación realizada en 2005.



Sin embargo, las personas con hipertensión arterial, diabetes y colesterol llegó al 46% de los encuestados.



Al respecto, la directora nacional de Promoción de la Salud y Control de Enfermedades No Transmisibles, Verónica Schoj sostuvo que se está "implementando un plan nacional de hipertensión arterial para mejorar el diagnóstico y tratamiento de esta condición silenciosa que representa una de las principales causas de muerte en nuestro país”.



En relación al tabaco, en la Argentina cada año mueren más de 44.000 personas por enfermedades relacionadas al hábito de fumar, lo cual representa aproximadamente el 13% de las defunciones.



Tanto en 2005 como en 2009, 2013 y 2018 hubo un descenso constante del consumo de tabaco en la población adulta: 29,7%, 27,1%, 25,1% y 22,2 respectivamente.



El 10,3% de los fumadores actuales manifestó que actualmente fuma cigarrillos armados, y el 97,2%, cigarrillos manufacturados en paquete.



Por su parte, el consumo actual de cigarrillo electrónico en adultos a nivel poblacional resultó del 1,1%, pero se incrementa al 3,5% entre los fumadores actuales de cigarrillos.



El informe señala que "los efectos de esta epidemia" además de impactar en la salud de las personas "representan un alto costo para la economía personal, familiar y nacional" y cita como ejemplo que en 2013, "el país gastó más de 33.000 millones de pesos en atender enfermedades producidas por el consumo de tabaco", el 7,5% del gasto total en salud de ese año".



En referencia al alcohol, Argentina y Uruguay encabezan el ranking del total consumido en la región.



En nuestro país, se registran datos de consumo de 14,6 litros de alcohol per cápita, con un promedio diario de 31,5 gramos, con proyecciones en aumento para 2025.



El consumo episódico excesivo de alcohol -5 tragos o más en una misma oportunidad en los últimos 30 días- aumentó un 13,3% a nivel nacional en 2018, mientras que en 2009 era 8,9%.



En cuanto a prácticas preventivas de cáncer a nivel nacional, el 66,0% de las mujeres de entre 50 y 70 años se realizó una mamografía en los últimos dos años, mientras el 70,3% de las mujeres de 25 a 65 años se realizó un Papanicolaou en los últimos dos años.



Por otro lado, la ENFR señala que el 6% de la población consume cinco porciones de frutas o verduras por día y el 50% cree que come la cantidad adecuada.



En tanto, el 16,4% de la población agrega sal en sus comidas después de la cocción o al sentarse a la mesa, sin cambios respecto de la 3° encuesta, y casi 7 de cada 10 personas usan sal durante la cocción de los alimentos.



La ENFR 2018 se llevó a cabo entre septiembre y diciembre de 2018 y se implementó en 49.170 viviendas ubicadas en localidades urbanas de 5.000 habitantes y más de las 24 jurisdicciones del país.