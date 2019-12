Axel Kicillof aseguró que hay una "sobrepoblación notoria" en las cárceles bonaerenses

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, aseguró hoy en su discurso de asunción ante la Asamblea Legislativa provincial que existe a una situación de "sobrepoblación notoria" en las unidades penitenciarias, que genera "condiciones muy duras e inhumanas" en los presos, y agregó que "hay que asegurar que las cuestiones básicas estén cubiertas" en cada una de las cárceles.



El flamante gobernador señaló además que "las estadísticas del Ministerio Público Fiscal de la provincia de Buenos Aires muestran un aumento sostenido del delito" y dijo que los delitos vinculados con las drogas "crecieron un 26 por ciento".



"Se trata de temas complicados, pero seguramente no se abordan con un ajuste presupuestario o con la pérdida de las condiciones de vida de los trabajadores y de la Policía bonaerense", aseguró.



En relación a la situación de las cárceles de la provincia, el gobernador aseguró que en la actualidad y según las estadísticas, hay 49.567 hombres y mujeres privados de su libertad, para un sistema cuyo cupo es de 24.000 plazas.



"Hay una sobrepoblación notoria, y además ha habido un fuerte crecimiento, la cifra se elevó unos treinta y tres mil presos", aseveró, tras lo cual afirmó: "Es una cifra jamás registrada en la historia del sistema penitenciario argentino, que duplica la estadística nacional".



En tanto, manifestó que existen "severos problemas" en las unidades penitenciarias de la provincia en relación a "derechos tan básicos como la salud y la alimentación", lo cual genera "condiciones muy duras e inhumanas" para los detenidos.



"No es porque lo digo yo, sino porque sabemos además que en el último tiempo, probablemente por el ajuste, la reducción de partidas y problemas administrativos, ha disminuido la provisión de alimentos", destacó el gobernador.



En ese sentido, explicó que "hay unidades que no recibieron suficiente comida por falta de pago del Gobierno, y tuvieron problemas de abastecimiento".



"Nos hablan de una deuda de casi cuatrocientos millones de pesos con los proveedores, hay que asegurar que las cuestiones básicas estén cubiertos en las unidades penitenciarias de la provincia de Buenos Aires", concluyó.