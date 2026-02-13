La protesta de Nancy Pazos frente al Congreso de la Nación, donde se encadenó en rechazo al debate por la reforma laboral, generó una fuerte reacción en el ambiente mediático. Una de las críticas más duras llegó de parte de Baby Etchecopar, quien cuestionó sin filtros el gesto de su colega.

El conductor se refirió al episodio en el programa Desayuno Americano y apuntó directamente contra la periodista. “Lo vi como una payasada, una necesidad de llamar la atención”, afirmó, dejando en claro su postura sobre la protesta que se viralizó en redes sociales.

Publicidad

Etchecopar también cuestionó el rol del periodismo en la coyuntura política actual y advirtió sobre la polarización. “Mientras los periodistas defiendan unos al kirchnerismo y otros a Milei, y los que vamos por el medio nos puteen de un lado y del otro y esto sea un River-Boca y no una República, vamos a estar muy mal”, sostuvo.

En otro tramo de la entrevista, el conductor remarcó que Pazos tiene “una gran posibilidad de ser una periodista destacada y poder pelear por la gente”, pero consideró que ese tipo de acciones no ayudan al debate público.

Publicidad

“Creo que Nancy quiere hacer política y ese es el grave problema que tenemos: que después con todas estas payasadas llega”, cerró de manera tajante, profundizando la polémica mediática que se generó tras la protesta frente al Congreso.