Tras la denuncia sobre un presunto “baile” a una estudiante de la Diplomatura de Seguridad Penitenciaria de la Universidad Católica de Cuyo (UCC), Seguridad comenzó a investigar a una mujer penitenciaria que fue señalada como la autora del supuesto castigo. La agente no contaba con el permiso necesario del SPP para cumplir funciones de instructora en la mencionada escuela.

La novedad fue confirmada a DIARIO HUARPE por una alta fuente de la Secretaría de Estado de Seguridad, quien afirmó que la mujer sindicada está identificada como C. Brizuela y pertenece al cuerpo del SPP. Según la denuncia radicada por la damnificada (Milagros Cortéz), esta agente sería la gran responsable del “baile” que la habría dejado internada en Terapia Intensiva.

Publicidad

Desde Seguridad se encuentran investigando si efectivamente Brizuela estuvo o no el 16 de mayo en el Camping del Servicio guiando los ejercicios de instrucción, ya que no existen constancias de que eso haya sido solicitado previamente. Lo que sí está confirmado es que, en caso de que lo antes mencionado haya ocurrido, la mujer lo habría hecho en su tiempo libre, puesto que en el horario en cuestión ella no se encontraba en servicio, estando de franco.

A su vez, desde la Secretaría no descartan la posibilidad de que la agente haya sido invitada a participar de la clase por los instructores de la UCC, pero aclararon que para poder asistir, debió haber presentado una nota por escrito ante el director del SPP, quien debía autorizarla. El dato que podría complicarla, es que nunca existió la presentación de tal pedido.

Asimismo, afirmaron que, en caso de que se demuestre que Brizuela asistió a dar tal instrucción sin haber estado autorizada, se iniciará un sumario administrativo para investigar el hecho, lo que podría derivar en una grave sanción a la uniformada, incluso con la posibilidad de ser cesanteada de la fuerza.

Por otra parte, destacaron que en el hipotético caso de que uno de los instructores de la cátedra sea también señalado como responsable de lo denunciado, el SPP no tendrá competencia para investigar ni sancionar, ya que son empleados que trabajan de forma privada con la Universidad Católica de Cuyo.