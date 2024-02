Luego de que los sectores conducidos por Sergio Uñac y José Luis Gioja acordaran postergar las elecciones internas del Partido Justicialista (PJ) en San Juan, para que sean coincidentes con los comicios del espacio a nivel nacional, el exintendente de Capital, Emilio Baistrocchi, salió al cruce de ese pacto y no se guardó nada al asegurar que ambos exgobernadores perjudican al partido y se pelean por ver quién es el más kirchnerista de los dos.

“La excusa de juntar la elección con la de Buenos Aires, habla de una pérdida de identidad enorme. El Justicialismo en San Juan está cada vez más subsumido al kirchnerismo, y nuestro dos mayores dirigentes se pelean por esa bandera. Uñac y Gioja se pelean por ver quién es más kirchnerista”, sentenció Baistrocchi.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

A su vez, en diálogo con Amanecer Informado, explicó que su disidencia tiene que ver con respetar la institucionalidad del partido y se mostró visiblemente molesto por el pacto entre el uñaquismo y el giojismo: “Lo hacen para seguir siendo, para seguir estando. El acuerdo llega tarde, y eso solo perjudica al partido, separándonos aún más de la sociedad que ya decidió cambiarnos en diciembre pasado. Existe todavía un temor reverencial a Gioja y Uñac, y la verdad es que gran parte de la responsabilidad de lo que pasó en las elecciones tiene que ver con ellos, con sus decisiones y sobre todo con su pelea”.

En este sentido, Baistrocchi aseguró que el hecho de que Milei y Orrego resultaran electos, fue producto de las desavenencias del PJ, y afirmó que los errores tienen que ver con “haber forzado todo, incluso la ley electoral”. En esa línea, el exjefe comunal argumentó que la postergación de las elecciones no hace más que forzar la vida institucional del partido.

“Creo que no quiero seguir en un lugar donde se hacen estas cosas, pero, por otro lado, no me quiero ir porque yo pertenezco acá. Por eso he decidido quedarme, pero diciendo lo que pienso. Irme sería lo más fácil, pero no corresponde irse en un mal momento. Voy a seguir, con una posición claramente minoritaria, pero entiendo yo que correcta”, enfatizó.

Por otra parte, el dirigente enumeró -a su criterio- dos grandes errores que cometió el partido, destacando la inclusión como candidata a senadora de Celeste Giménez (perteneciente a La Cámpora), y alegando que ese lugar podría haber sido ocupado por otras mujeres justicialistas de trayectoria. Además, señaló que todas las decisiones que tomaba el partido a nivel local eran previamente aceptadas por la expresidenta Cristina Kirchner.

Publicidad

A su vez, Baistrocchi se mostró conciliador y dijo que “hay que dejar de poner palos en la rueda” y dar una discusión interna sin “acuerdos oscuros”, para ser alternativa en los próximos comicios. “Hay muchos que piensan lo mismo que yo, pero no lo dicen por temor a quedar como traidores o porque no quieren admitir que se equivocaron”, aseveró.