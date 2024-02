El Partido Justicialista (PJ) de San Juan se prepara para la renovación de autoridades, cuyo mandato vence el próximo 8 de mayo. El calendario electoral marcaba que se debía realizar una reunión para acordar qué hacer con el acto electivo: la duda era si se prorrogaba o no la fecha. En principio, en la reunión de Consejo Provincial que se realizó este lunes, hubo consenso entre el sector del senador Sergio Uñac, y el ala que representa al exdiputado y tres veces gobernador, José Luis Gioja. Esto permitió que se sincronizase el calendario del justicialismo nacional con el provincial. Hacia fuera, los dirigentes ni siquiera contaron los pormenores y demostraron una unidad total, pese a que estuvieron enfrentados y se odiaban políticamente hablando hasta hace poco tiempo. Hacia adentro, hubo un importante disenso y un cruce entre el último exgobernador y el exintendente de Capital, Emilio Baistrocchi. ¿La razón? El exjefe comunal quería que se respetasen las fechas predefinidas y hasta acusó que hubo “arreglo de cúpulas”.

Los votos del encuentro del Consejo terminaron 33 positivos a uno negativo. La moción ganadora fue la del exdiputado Juan Carlos Gioja, quien propuso que las elecciones provinciales se lleven a cabo en la misma fecha que las nacionales. Por este motivo, Uñac se quedaría unos meses más al poder del partido, dado que se presume que el acto eleccionario será en septiembre y no en mayo como debían ser. El problema es que, mientras los dirigentes destacaban el consenso entre ambos bandos, el giojismo y el uñaquismo, hubo una ¿inesperada? oposición. Baistrocchi, en diálogo con DIARIO HUARPE, contó que su moción de respetar las fechas no fue apoyada y arremetió diciendo que en vez de un pacto entre todos hubo un “acuerdo entre cúpulas”.

“Hice una moción de que se respete el calendario electoral establecido. Por supuesto que perdí. Entiendo que necesitamos respetar la institucionalidad del partido y que una prórroga es seguir con las cosas que el afiliado no quiere. Entiendo que tiene que haber bases de diálogo y consenso y no arreglos de cúpula como es lo que ha pasado acá”, aseveró Baistrocchi.

En contrapartida, tras la consulta de este medio, Uñac planteó que este tipo de declaraciones no suman a la unidad del partido en este complicado momento que atraviesa tanto a nivel nacional como provincial, donde perdieron la provincia después de 20 años.

“Acá no hay ningún acuerdo de cúpulas. Me parece que esa es una expresión de un exmiembro de los gabinetes tanto mío como de Gioja que no corresponde a la realidad. Lo que hemos hecho es unificar ambas fechas. Entendemos que si hay una elección provincial y a los dos meses una elección nacional o viceversa, me parece que no están dadas las condiciones para que esto se dé. El Partido Justicialista va a renovar las autoridades, lo único que estamos haciendo es unificar las fechas de ambas jurisdicciones”, dijo el senador nacional.