Bajar la inflación y generar trabajo, lo que esperan los empresarios locales de Batakis

El Gobierno nacional anunció, en las últimas horas, la designación de Silvina Batakis al frente del Ministerio de Economía nacional. La funcionaria reemplazará a Martín Guzmán, quien dimitió al cargo el pasado sábado. Referentes económicos de San Juan comentaron a DIARIO HUARPE cuáles son los pedidos puntuales que necesita cada sector. Los que más sobresalen son la baja inflacionaria y la generación genuina de trabajo por medio de una reforma laboral.

El recientemente asumido en la Cámara de Comercio, Leonardo Borgogno, sostuvo que estos cambios no deben afectar el desarrollo normal de la actividad. “Tenemos que subsistir para generar más trabajo y esperamos que la asunción de la nueva ministra no repercuta de manera negativa”, precisó.

El nuevo líder del comercio local pidió que el impacto no sea tan marcado. Foto: gentileza.

El empresario fue tajante al definir que la situación de los comerciantes en San Juan está tocando fondo y necesitan políticas que alienten a la creación de empleo, aunque mencionó que la mirada debe ser federal y no solamente basada en la realidad de Buenos Aires.

Darío Minozzi, titular del Centro Comercial, sostuvo que un cambio de funcionario no significa nada. Apuntó que lo principal es generar una planificación económica, pero precisó que, a su entender, el presidente Alberto Fernández quedó muy debilitado con este movimiento. “Es un Gobierno que no dio soluciones, fracasó en todas las decisiones que tomó”, indicó.

La inversión privada, como bandera del Centro Comercial. Foto: gentileza.

El comerciante dijo que la fórmula presidencial es egoísta. Mencionó que en el afán de medirse entre ellos se olvidaron los beneficios colectivos para el pueblo. Entre los pedidos que le haría a la nueva ministra figuran: la creación de un nuevo plan fiscal que no oprima al sector privado y una reforma laboral para generar más empleo, ya que para él este último indicador es señal de que si no no crece el mercado de trabajo es porque se están haciendo mal las cosas.

Desde la Federación Económica, Dino Minozzi contó que la inflación es uno de los temas que más le preocupan. Espera que este cambio en la gestión no sea algo tan solo político, sino que tengan una implicancia real en el aspecto económico.

“El Gobierno debe entender que los dólares lo produce la actividad privada. Ellos tienen el deber de manejar mejor los fondos”, relató. Sobre el pedido puntual que le haría a la exministra de Daniel Scioli aparece la necesidad de normalizar la llegada de insumos. “Tenemos que hacer una reforma para el sistema sea más fluido”, destacó.

Desde la Federación Económica piden políticas a futuro. Foto: gentileza.

Eduardo Garcés, titular de la Federación de Viñateros, se centró en la generación de empleo. Explicó que para él la misión primaria de Batakis debería ser controlar los planes sociales porque “no hay mano de obra”.

“Se tienen que poner las pilas y trabajar por el bien del país. No estoy en contra del asistencialismo, pero deben dar más trabajo”, añadió. En el aspecto político, mencionó que la pulseada, esta vez, la ganó Cristina Kirchner.

Los viñateros piden controlar planes sociales. Foto: archivo DIARIO HUARPE.

Uno de los rubros que más afectados se vio en este último tiempo fue la construcción. Julián Rins, titular de la Cámara, indicó que para él la llegada de Batakis implicará una continuidad de lo anterior. “Todo indica que mantendrán el esquema actual, aunque hay que hacer cambios para estabilizar la macroeconomía del país”, opinó. Sobre las medidas que debería tomar en carácter de urgencia sería el control de la inflación y la falta de abastecimiento de insumos.

Desde la construcción solicitaron la fluidez en el envío de insumos. Foto: gentileza.

Sobre desabastecimiento, propiamente dicho, el gasoil cobró preponderancia desde hace más de un mes, cuando los valores aumentaron debido a la escasez que se generó en el país. Sobre este punto, el referente de la Cámara de Expendedores, Bernardo Turcumán, precisó que la designación de Batakis solamente tapa un agujero.

“Tiene que liberar al sector y dejar que entren capitales extranjeros”, solicitó. Aunque mencionó que para eso hace falta crear confianza internacional, algo que para él está muy lejos de la clase dirigente actual.

El desabastecimiento de gasoil, lo que más le preocupa a Bernardo Turcumán. Foto: gentileza.

En el sector industrial elaboraron un texto de 70 carillas que le presentarán a la nueva funcionaria de Fernández. Hugo Goransky explicó que lo importante está en la planificación a futuro. “Tenemos que salir al mundo y ser más competentes”, sostuvo. El empresario sindicó que las tres patas que debe tener en cuenta son la estabilidad, confianza y previsibilidad. “Hay que pensar menos en las elecciones y más en cómo se generan más puestos de trabajo”, aseveró.

Los industriales presentaron un documento de 70 carillas. Foto: gentileza.

El presidente de la Cámara de Comercio Exterior, Antonio Giménez, calificó de preparada a la nueva ministra, pero sostuvo que eso no es suficiente, ya que el país tiene problemas muy serios y un cambio de nombre no los soluciona.

“Debe marcar el rumbo. Necesitamos un comercio con certidumbre para saber si podemos vender y cumplir con los compromisos asumidos para traer insumos y poder trabajar”, remarcó. Para él, hay dos puntos que merecen especial atención: el desabastecimiento de gasoil y el faltante de neumáticos.

Antonio Giménez pidió solucionar los faltantes. Foto: gentileza.

La postura económica

Los economistas Ana Kulichevsky y Eduardo Coria Lahoz opinaron sobre el arribo de la nueva ministra al Palacio de Economía. La mujer sostuvo que la funcionaria actual tiene que reducir el gasto fiscal y controlar la emisión dineraria. Sostuvo que el sinceramiento de los precios es fundamental. El desafío que tendrá Batakis será el fomento de exportaciones y la reducción del déficit de la balanza comercial.

“Yo no creo que se bajen las retenciones. El mercado externo es todo un desafío. Pienso que deberán continuar con el acuerdo iniciado con el Fondo Monetario Internacional para mantener el apoyo externo”, mencionó la especialista.

Ana fue compañera de universidad de Batakis. Foto: gentileza.

Por su parte, Coria Lahoz indicó que la salida de Guzmán genera certidumbre porque se corrió el velo de quien realmente gobierna que es, a su entender, Cristina Kirchner. “Hasta el viernes había un ministro que gestionaba y un sector que petardeaba. Esto genera ruido a partir de que la nueva funcionaria es a fin al kirchnerismo”, detalló. Para él, el Gobierno pateará para adelante la negociación con el FMI para que sea el próximo presidente quien renegocie la deuda.

Coria Lahoz sostuvo que esta batalla la ganó Cristina. Foto: gentileza.