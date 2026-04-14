El mercado laboral muestra señales mixtas: mientras la informalidad registra una leve baja, el desempleo continúa en niveles altos y golpea con mayor fuerza a los jóvenes, uno de los sectores más afectados por la falta de oportunidades.

De acuerdo a los últimos datos, la proporción de trabajadores informales evidenció una leve mejora, lo que sugiere cierta recuperación en la calidad del empleo. Sin embargo, este avance no logra compensar el problema de fondo: la dificultad para generar empleo formal sostenido.

En ese contexto, el desempleo juvenil aparece como uno de los principales focos de preocupación. La tasa entre los más jóvenes se mantiene por encima del promedio general, reflejando las barreras de acceso al mercado laboral y la precariedad en las primeras experiencias de trabajo.

El escenario se da en paralelo a un contexto económico desafiante, marcado por la inflación y la desaceleración de la actividad, factores que impactan directamente en la generación de empleo.

En los primeros meses del año, el mercado laboral ya venía mostrando tensiones, con una inflación acumulada del 5,9% entre enero y febrero, lo que condiciona el poder adquisitivo y la dinámica del consumo.

Además, especialistas advierten que, si bien la baja de la informalidad es un dato positivo, todavía no alcanza para revertir las dificultades estructurales del empleo en Argentina.

La combinación de menor informalidad y alto desempleo refleja un mercado laboral en transición, donde la mejora en algunos indicadores convive con problemas persistentes, especialmente entre los sectores más vulnerables.