Bajo nivel de humedad en los suelos trigueros de los campos bonaerenses

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La condición del cultivo de trigo en Buenos Aires sigue siendo deficitaria en cuanto a la humedad de suelo en el norte, centro y la porción oeste de la provincia, donde no se esperan lluvias importantes para los próximos seis días, indicó un informe del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). El informe, elaborado por el Instituto del Clima y Agua del INTA, detalló que "la programación de tareas asociadas a la necesidad de contar con agua en el suelo (fertilización, por ejemplo) se verían atrasadas en los lotes que así lo requirieran". Indicó que "las lluvias llegarían hacia el 15 de octubre de forma más generalizada en toda la provincia, aunque las mismas no totalizarían grandes acumulados". "La porción sur/sudeste del territorio bonaerense sigue siendo la que goza de mejores condiciones de humedad, y donde los cultivos se encuentran en mejor estado fisiológico según el estado fenológico que transitan", explicó el informe Destacó que "se esperan heladas dispersas para el lunes 14 y martes 15 sobre el sur de la provincia, las cuales no deberían afectar el normal desarrollo del cultivo debido al estado fenológico general del mismo y la intensidad de los eventos esperados (heladas débiles)". Respecto del maíz y girasol, informó que la siembra "se encuentra más avanzada para maíz que para girasol, sin embargo, en ambos casos, se ve frenada la labor a la espera de las lluvias", que se esperan para la segunda quincena de octubre de forma más generalizada en toda la provincia. No obstante, debido a que serían eventos de poca magnitud, deberá evaluarse en forma particular la condición de cada lote al finalizar dichos eventos para decidir reanudar las labores de siembra, apuntó el INTA.