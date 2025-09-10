El mural recién aparecido del enigmático artista callejero Banksy será retirado del exterior del Royal Courts of Justice, uno de los tribunales más emblemáticos de Londres, según informaron las autoridades responsables.

La obra, que surgió el lunes, representa a un manifestante desarmado tendido en el suelo con una pancarta manchada de sangre, mientras un juez con toga negra y peluca tradicional lo golpea con un mazo. Banksy autenticó la pieza publicando una imagen en su cuenta de Instagram con el pie de foto: “Royal Courts Of Justice. London.”

Inmediatamente, agentes de seguridad protegieron el mural con láminas de plástico negro y colocaron barreras metálicas, custodiadas por oficiales y cámaras. Sin embargo, debido a que el edificio neogótico victoriano tiene 143 años y está catalogado como patrimonio histórico, el mural será retirado para preservar su carácter original, informó HM Courts and Tribunals, agencia del Ministerio de Justicia del Reino Unido.

En un comunicado, HMCTS explicó que “El Royal Courts of Justice es un edificio catalogado y HMCTS está obligado a mantener su carácter original”, reforzando la protección legal que tienen los sitios históricos en Inglaterra y Gales.

Aunque la obra no menciona un evento específico, activistas interpretaron el mural como una crítica a la reciente prohibición del grupo Palestine Action por parte del gobierno británico. El sábado anterior, cerca de 900 personas fueron arrestadas en una protesta en Londres contra esta medida.

Defend Our Juries, organización que convocó la protesta, afirmó en un comunicado que el mural “retrata poderosamente la brutalidad desatada” por la prohibición oficial y agregó: “Cuando la ley se utiliza como herramienta para aplastar las libertades civiles, no extingue la disidencia, la fortalece”.

En paralelo, la justicia británica ha intervenido en el caso Palestine Action: inicialmente los jueces rechazaron la apelación de la organización contra la prohibición, pero un juez del Tribunal Superior permitió que la apelación continuara, decisión que ahora el gobierno está impugnando.

Banksy, originario de Bristol, comenzó su carrera pintando con aerosol en edificios y se ha consagrado como uno de los artistas urbanos más reconocidos globalmente. Sus obras, que suelen abordar temas políticos y sociales, se venden por millones en subastas y muchas han sido objeto de robos o actos vandálicos.

Entre sus creaciones más emblemáticas están las realizadas en Cisjordania y la Franja de Gaza, como la imagen de una niña cacheando a un soldado israelí, una paloma con chaleco antibalas y un manifestante lanzando flores. Además, diseñó el “Walled Off Hotel” en Belén, que cerró en octubre de 2023.

El verano pasado, Banksy volvió a captar la atención en Londres con una serie temática de animales que aparecieron por nueve días consecutivos en lugares inesperados de la ciudad, desde una cabra montés en un edificio hasta un rinoceronte encima de un coche.