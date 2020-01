Baradel: "Los docentes queremos mejorar el salario, no perpetuarlo en una foto"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

El secretario general de Suteba, Roberto Baradel, dijo hoy que los gremios quieren mejorar el salario docente “y no perpetuarlo en una foto”, y consideró “auspicioso” que el gobierno nacional haya planteado que en 2020 "los salarios le van a ganar a la inflación".



“Es auspicioso que el gobierno plantee eso (la idea es que los salarios le ganen a la inflación). Los docentes queremos mejorar el salario docente, no perpetuarlo en una foto”, dijo hoy a Télam el dirigente gremial.



Ayer, el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, afirmó que "el desafío es desacelerar la inflación" y "recomponer salarios”, y subrayó que el presidente Alberto Fernández se comprometió a que durante 2020 “los salarios le van a ganar a la inflación”.



En ese sentido, Baradel reconoció que la cláusula gatillo, mecanismo utilizado el año pasado en las negociaciones paritarias con el gobierno de María Eugenia Vidal, “implica empatar inflación y salario", y agregó que lo que quieren es "ganarle a la inflación”.



“En un contexto en el que querían bajarnos el salario es que sirvió la cláusula, ya que permitió que eso no ocurra en los últimos años. Ahora lo que pretendemos es ganarle a la inflación", apuntó.



El dirigente reconoció que "no hay ninguna duda" de que el objetivo de cara a las próximas negociaciones con el gobierno es el de mejorar los salarios y en ese sentido, dijo que que lo que hace falta discutir es mediante qué mecanismos se logra.



En relación a la fecha de convocatoria a paritarias, que el ministro Trotta ayer adelantó que será a fines de enero para la nacional, Baradel declaró que esperan que también sea alrededor de la misma fecha en la Provincia, ya que el inicio de clases está pautado en territorio bonaerense para el próximo 2 de marzo.



“Esperamos que la (paritaria) provincial también sea muy cercana. Tenemos que discutir antes para poder avanzar", dijo Baradel, quien remarcó que irán a la reunión con la intención de "recuperar el poder adquisitivo perdido, ganarle la inflación y ver cuáles son los mecanismos".



"La paritaria va a ser en la segunda quincena de enero pero venimos teniendo reuniones donde pudimos explicitar las prioridades que tenemos en educación", detalló.



También destacó que "cayó bien le gesto de la directora general de Cultura y Educación bonaerense, Agustina Vila,y el gobernador Axel Kicillof de devover la plata descontada a los maestros en los días de paro".



"Lo tomamos como un gesto muy positivo en cuanto a la consideración de los docentes", apuntó y lo contrapuso con la gestión de Vidal en la, consideró, era tal "el nivel de enfrentamiento que tenía el gobierno anterior que ni siquiera se hizo un homenaje a dos docentes que murieron preparando el desayuno para los chicos en la escuela", al referirse a la Escuela 49 de Moreno, en la que murieron por una explosión la vicedirectora Sandra Calamano y el auxiliar Rubén Rodríguez.