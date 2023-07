Bitcoin y criptomonedas retroceden, a la espera de impulso y factores desfavorables

En el inicio de la segunda semana de julio, las criptomonedas experimentan un descenso, encabezado por Solana (-4.5%), Litecoin (-2.2%) y Cardano (-2.15%), mientras Bitcoin se sitúa en los $30,000. ¿Qué factores están presionando al mercado y evitando su recuperación?

La falta de impulso es señalada por Naeem Aslam, director de inversiones de Zaye Capital Markets, quien destaca la ausencia de movimientos significativos durante el fin de semana en la criptomoneda líder. Craig Erlam, analista sénior de mercados de OANDA, menciona la persistencia de altibajos en el precio del bitcoin y su movimiento dentro de un rango establecido en las últimas semanas.

Según Javier Molina, analista sénior de mercados de eToro, la consolidación de Bitcoin se encuentra limitada entre los $29,500 y $31,000, con una disminución de la volatilidad, la salida de inversores a corto plazo y un volumen reducido que no supera los $5,000 millones. Molina indica que si los precios logran superar los $31,000, se podría generar un escenario alcista con objetivos en los $36,000 y $40,000. Sin embargo, si no se supera la marca de los $31,000, se podría reafirmar una tendencia bajista con soportes clave en los $25,000 y, en caso de pérdida, los $29,500 y $28,000.

La atención se dirige hacia BlackRock, ya que la mayoría de los expertos coinciden en que el optimismo prevalece en el mercado debido a esta entidad. Se espera que la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) apruebe el fondo cotizado (ETF) de bitcoin al contado propuesto por BlackRock, lo cual ha impulsado el sentimiento positivo entre los inversores. Sin embargo, Craig Erlam advierte que no hay garantía de un resultado favorable y que el proceso podría ser prolongado, lo cual explicaría el estancamiento reciente.

JP Morgan, por su parte, considera que el entusiasmo en torno al ETF de BlackRock es exagerado, ya que su aprobación no será un factor diferenciador para las criptomonedas en el país. Los analistas del banco estadounidense señalan que los ETF de bitcoin al contado ya existen en Canadá y Europa, pero no han logrado atraer el interés de grandes inversores. Por lo tanto, no anticipan un cambio significativo en las reglas del juego con la introducción de estos productos en Estados Unidos.

Otros factores desfavorables incluyen las cifras dispares de desempleo en Estados Unidos de la semana pasada, lo cual ha afectado el entusiasmo previo en los principales criptoactivos, como Bitcoin. Aunque el mercado laboral muestra una desaceleración en la contratación, el desempleo se mantiene en mínimos históricos en la mayor economía del mundo. Esto sugiere que la Reserva Federal podría seguir aumentando las tasas de interés y manteniéndolas durante más tiempo, lo cual ha generado preocupación e incertidumbre entre los inversores.

En resumen, el mercado de criptomonedas enfrenta un inicio de semana con retrocesos debido a la falta de impulso, el estancamiento de Bitcoin en un rango de precios y factores desfavorables como la incertidumbre en torno al ETF de BlackRock y las cifras de desempleo en Estados Unidos. Los inversores se mantienen a la espera de nuevos acontecimientos y del dato de inflación de EE. UU., que brindará información relevante de cara a la próxima reunión de Política Monetaria de la Fed.