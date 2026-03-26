Boca Juniors no se detiene en su ambición de renovar y ampliar el Estadio Alberto J. Armando. Mientras la dirigencia de Juan Román Riquelme aguarda las autorizaciones finales de ADIFSA y la AABE, el club ya puso manos a la obra con cinco proyectos que cambiarán la fisionomía del "Templo" antes de la gran ampliación definitiva.

El cambio más esperado por el socio de a pie ocurrirá en la tribuna norte alta. Allí, el club decidió retirar 500 butacas para que el sector vuelva a ser popular en su totalidad. Esta modificación técnica permitirá que 1.500 espectadores adicionales puedan alentar al equipo de pie, aumentando la capacidad inmediata del estadio.

Gastronomía y servicios de lujo

La platea L también recibirá una transformación importante. Se demolerá el paredón ubicado detrás de las butacas para dar lugar a un nuevo patio de comidas con once puestos gastronómicos. Sin embargo, la gran apuesta comercial es la llegada de Hard Rock Café, cuya inauguración está prevista para agosto. Este acuerdo no solo moderniza las instalaciones, sino que representa una inyección económica vital para el Xeneize por el porcentaje de ventas acordado.

Tecnología y beneficios para el socio

La fachada sobre la calle Brandsen y los accesos principales también están bajo obra: pantalla LED gigante que lucirá en la Puerta 3 y que presenta un frente 30 metros de largo importada de Corea del Sur. Se estima que estará operativa en septiembre.

Además, realiza un gimnasio para socios a pocos metros del estadio. Sobre calle Brandsen, avanza la construcción de un nuevo gimnasio exclusivo para los asociados, con fecha de finalización también para el mes de septiembre.

Con estos movimientos, Boca busca optimizar cada metro cuadrado del actual estadio mientras prepara el terreno para el sueño de la ampliación total, una vez que el visto bueno de los organismos estatales sea oficial.