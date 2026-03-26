Prepará unos chicken fingers de polenta crocantes y libres de gluten

La creadora de contenidos Anush Stankus, conocida por probar las fórmulas que figuran en los envases de ingredientes, presentó una propuesta para transformar la polenta en un rebozador apto para celíacos.

Con esta técnica, el popular ingrediente se aleja de las ollas y salsas para convertirse en la base de unos chicken fingers tan ricos como los que compramos pero más saludables.

El proceso requiere 500 gramos de pechuga de pollo cortada en tiras y salpimentada, que luego debe pasarse por una preparación de un huevo mezclado con una cucharada de mostaza y una de perejil picado.

El secreto del éxito de estos bastoncitos crujientes radica en empanar la carne con una mezcla de dos tazas de polenta y una cucharada de curry, lo que garantiza un sabor intenso y una textura superior.

Para la cocción, se pueden freír en aceite caliente hasta que doren, aunque si querés hacerlos más livianos, podés llevarlos al horno o air fryer con un poquito de aceite arriba. Una vez listos y tras pasar por papel absorbente, se sirven con media taza de salsa de mostaza y miel o barbacoa, logrando una picada ideal para acompañar con ensaladas o papas en una comida completa.