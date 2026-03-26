Ángel Di María encendió las alarmas en Rosario Central tras sufrir una lesión muscular que lo deja en duda para el debut del equipo en la Copa Libertadores 2026. El futbolista fue sometido a estudios que confirmaron el problema físico, en un momento clave de la temporada.

Según la información disponible, el campeón del mundo arrastra una sobrecarga en el aductor izquierdo, una molestia que se fue agravando con el correr de los partidos y que ahora lo obligaría a frenar su actividad.

La lesión le impediría estar en el próximo compromiso por el torneo local ante Atlético Tucumán y pone en serio riesgo su presencia en el estreno internacional frente a Independiente del Valle, previsto para el 9 de abril.

En el club aún no emitieron un parte médico oficial con precisiones sobre los plazos de recuperación, pero los tiempos son muy ajustados y generan preocupación en el cuerpo técnico y los hinchas.

Di María ya había mostrado signos de molestias físicas en partidos recientes, incluso jugando con dolor en el clásico rosarino, lo que habría contribuido al agravamiento de la lesión actual.

El delantero es una pieza clave en el esquema del equipo y su posible ausencia representaría una baja sensible para Rosario Central en el inicio de su participación en la Copa Libertadores, donde integra el Grupo H.

Mientras tanto, el cuerpo técnico seguirá de cerca su evolución en los próximos días con la expectativa de recuperarlo a tiempo, aunque el panorama es incierto y su presencia en el debut aún no está asegurada.