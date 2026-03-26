Evangelina Anderson reveló la verdad de por qué no fue a la entrevista de Ian Lucas

Evangelina Anderson rompió el silencio para enfrentar las versiones sobre su ausencia en Cortá por Lozano y desmentir públicamente a la conductora del ciclo. “No me fui de viaje, estoy acá en Buenos Aires ocupándome de mis hijos”, explicó la modelo para refutar la versión oficial de Verónica Lozano, en un contexto de especulaciones y tras un durísimo cruce con Yanina Latorre por un supuesto affaire donde se mencionaron fotos editadas con inteligencia artificial.

Respecto a su vínculo con el programa de Telefe, la artista detalló que “ellos me pidieron que arregle por un año y como yo no estaba convencida probé dos semanas y al final hace más de un mes que estoy acá”.

Sobre los motivos que la alejaron de la pantalla durante la visita de Ian Lucas, relató que “como terminé MasterChef y yo quería unos días de vacaciones, las pedí, pero finalmente no me pude organizar con mis hijos”.

Al no poder concretar el viaje, Anderson notificó a la producción, pero la respuesta que recibió fue inesperada: “No pude viajar, se los dije y esos días me dijeron que no venga”. Ante las consultas sobre el influencer y los comentarios de su hermano Teo acerca de que ella no debía estar presente, fue tajante al señalar que “no voy a hablar más del tema porque sino siempre es lo mismo y es cansador” y remarcó que “es un momento tan importante en su vida… que hablen de él, que no me metan a mí”.

La modelo también aprovechó para responder a los rumores sobre un supuesto video con un hombre casado asegurando que “eso es viejo, estoy re tranquila con eso, sino ya hubiera salido”.

Respecto a las versiones sobre un romance pasado con un futbolista de la Selección, aclaró que “ella dijo que yo estuve con un jugador de la Selección y ya se aclaró que no fue así, el video no existe y estoy muy segura porque nunca en mi vida salí con un hombre casado, no haría algo que no me gusta que me hagan”.

Finalmente, tras el éxito de Lucas como campeón del reality de cocina, adelantó que “tengo muchas propuestas, pero no hay que adelantar nada” y manifestó su apoyo al romance del joven con la Reini afirmando que “me gusta la pareja”.