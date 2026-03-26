La tensión en Medio Oriente suma un nuevo capítulo crítico luego de que Irán amenazara con cerrar un segundo estrecho clave para el tráfico marítimo mundial, en caso de que Estados Unidos avance con una ofensiva terrestre. La advertencia abre la posibilidad de una escalada aún mayor del conflicto.

El punto en cuestión es el estrecho de Bab el Mandeb, un corredor estratégico que conecta el mar Rojo con el golfo de Adén y funciona como una vía esencial para el comercio global, especialmente para el tránsito entre Europa y Asia a través del canal de Suez.

La amenaza se da en un contexto ya crítico, marcado por las restricciones en el estrecho de Ormuz, otro paso clave por donde circula cerca del 20% del petróleo mundial. El bloqueo parcial de esa vía ya generó un fuerte impacto en los mercados energéticos y elevó los precios internacionales.

Desde Teherán advirtieron que podrían abrir “un nuevo frente de guerra” en el mar Rojo si se concreta una intervención directa de Estados Unidos, lo que ampliaría el conflicto más allá del Golfo Pérsico y comprometería dos de las rutas marítimas más importantes del planeta.

El estrecho de Bab el Mandeb no solo es clave por su ubicación estratégica, sino también por el volumen de tráfico que concentra. Por allí circulan miles de buques al año y millones de barriles de petróleo diarios, lo que lo convierte en un punto neurálgico del comercio y la energía a nivel global.

Especialistas advierten que un eventual cierre simultáneo de Ormuz y Bab el Mandeb tendría consecuencias severas en la economía mundial, con interrupciones en el suministro energético, aumento de costos logísticos y posibles desabastecimientos en distintos mercados.

La advertencia de Irán se produce en un escenario de creciente escalada militar, con ataques, represalias y tensiones diplomáticas que mantienen en vilo a la comunidad internacional y sin señales claras de una resolución en el corto plazo.