Trucos económicos para eliminar olores y refrescar el ambiente del baño

Mantener el baño fresco es un hábito que marca la diferencia en toda la casa, ya que un buen aroma transmite una sensación de limpieza inmediata y cuidado. El error más común al higienizar este espacio suele ser intentar tapar el mal olor en lugar de eliminarlo de raíz; si no se neutraliza el origen, el problema vuelve inevitablemente. Por esta razón, el método de usar bicarbonato de sodio como base neutralizadora resulta una de las formas más efectivas para lograr un ambiente agradable.

Para implementar este truco se requiere media taza de bicarbonato de sodio y entre 10 a 15 gotas de aceite esencial, pudiendo elegir entre fragancias de lavanda, limón o eucalipto.

La preparación consiste en mezclar ambos ingredientes y colocarlos en un frasco sin tapa, o con una que esté perforada, para luego ubicarlo en un rincón del baño. Este sistema funciona porque el bicarbonato tiene la propiedad de absorber los olores en lugar de solo disimularlos, siendo una opción económica y fácil de mantener.

Existen otros hábitos complementarios que ayudan a que el espacio se perciba siempre bien, como añadir gotas de esencia en el cartón interno del rollo de papel higiénico para que libere aroma con cada uso.

Asimismo, se recomienda la limpieza frecuente de superficies, sanitarios y pisos utilizando vinagre diluido, además de cumplir con una ventilación diaria de pocos minutos para renovar el aire. Todas estas acciones responden a una lógica fundamental en el cuidado del hogar, porque al final, no se trata solo de que esté limpio… sino de que también se perciba así.