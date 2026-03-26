La Administración Nacional de la Seguridad Social avanza este jueves 26 de marzo con el calendario de pagos correspondiente al mes, alcanzando a jubilados, pensionados y beneficiarios de distintas asignaciones sociales en todo el país.

Según el cronograma oficial, en esta jornada cobran los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo con documentos terminados en 5, en el marco del esquema habitual de pagos escalonados por terminación de DNI.

También reciben sus haberes los titulares de la Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo con DNI finalizado en 5, junto con los beneficiarios de la Asignación por Embarazo que cumplen con la misma condición.

En paralelo, continúan los pagos de las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas, que se abonan sin distinción de terminación de documento hasta fin de mes, según lo establecido por el organismo.

El cronograma forma parte de la planificación mensual de ANSES, que organiza los pagos para garantizar la distribución ordenada de los beneficios y evitar aglomeraciones en bancos y puntos de cobro.

Las autoridades recordaron que los haberes se depositan automáticamente en las cuentas bancarias de los beneficiarios, por lo que no es necesario asistir el mismo día asignado para retirar el dinero.

Además, recomendaron consultar los canales oficiales para verificar fechas y montos, y así evitar confusiones o posibles estafas vinculadas a información falsa sobre los pagos.

El calendario continuará en los próximos días con nuevas terminaciones de DNI, hasta completar el pago total de las prestaciones correspondientes a marzo.